Większość restauracji oszukuje klientów. Zatrważające wyniki kontroli Inspekcji Handlowej

W poprzednie wakacje inspektorzy handlowi sprawdzili 169 restauracji i barów, które Polacy odwiedzają podczas urlopów, np. w kurortach, na stacjach benzynowych i dworcach. W sumie inspektorzy sprawdzili prawie 5 tys. partii produktów i zgłosili zastrzeżenia do ok. 2,9 tys. z nich - podkreślił UOKiK.

Nieprawidłowości w restauracjach

Najważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas kontroli to - według UOKiK - zamiana składników, (np. filet soli zastąpiono filetem z limandy żółtopłetwej, kebab zawierał mięso wołowe i drobiowe, a nie jak deklarowano baraninę), wydawanie za małych porcji, (np. masa 2 porcji kotletów wołowych (z burgerów) miała wynosić łącznie 300 g, a w rzeczywistości było to 217 g), brak wykazu składników oraz informacji o alergenach, przeterminowane produkty, nieprawidłowe przechowywanie żywności i niewłaściwe warunki sanitarne, np. brudne, nadmiernie oszronione czy niesprawne lodówki oraz niepełne informacje o cenach.

Urząd przypomniał też, że klient w barze lub restauracji ma prawo do pełnej informacji o potrawie: w menu, lub cenniku musi być podany pełny skład dania, w tym składniki alergenne. Ma także prawo do pełnej informacji o cenie, tzn., jeśli w karcie podana jest cena np. za 100 g mięsa lub ryby, to przed złożeniem zamówienia klient powinien dostać choćby przybliżoną informację o ich wielkości. Danie ma być ważone już po usmażeniu lub upieczeniu, a nie przed obróbką, kiedy jest cięższe. Jeśli restauracja pobiera obowiązkową opłatę za obsługę, to musi o tym jasno i czytelnie informować w widocznym miejscu, np. w menu.