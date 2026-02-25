Resort: na polski rynek nie trafiły kwestionowane partie wołowiny z Brazylii

Maciej Sokołowki o decyzji PE w sprawie umowy z Mercosurem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka poinformowała w poniedziałek, że w związku z doniesieniami o wykryciu estradiolu (hormonu wzrostu) w partiach brazylijskiej wołowiny importowanej do UE, resort zlecił pilne kontrole właściwym inspekcjom.

- Sprawdzamy napływ produktów do Polski i weryfikujemy wszystkie sygnały. Na ten moment nie ma informacji, aby wskazane partie trafiły na polski rynek. Działamy prewencyjnie, by zapewnić pełne bezpieczeństwo żywności - przekazała wiceministra.

Resort o wołowinie z Brazylii

Kontrole mięsa w Polsce nie są działaniem incydentalnym - zapewniło w środę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. "System nadzoru funkcjonuje nieprzerwanie, a na polski rynek nie trafiły kwestionowane partie wołowiny z Brazylii" - wskazał resort.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski cytowany w komunikacie dodał, że "bezpieczeństwo żywności jest priorytetem, a konsumenci mogą mieć pełne zaufanie do produktów dostępnych w sprzedaży".

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zaznaczyło, że Polska nie była odbiorcą przesyłek objętych unijnym systemem RASFF, czyli systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, a partia zakwestionowana w innym państwie UE nie weszła do obrotu w kraju.

Resort o kontrolach mięsa

Mięso oraz żywność dostępne na polskim rynku są stale monitorowane przez właściwe służby kontrolne - wskazał resort. Dodał, że nadzór obejmuje zarówno rutynowe kontrole, jak i szybkie działania podejmowane w przypadku sygnałów wymagających weryfikacji. Kontrole obejmują zakłady przetwórcze, rynki hurtowe, sieci handlowe oraz inne miejsca wprowadzania żywności do obrotu. Mięso dostępne na polskim rynku musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa, niezależnie od państwa pochodzenia.

Informacje dotyczące wołowiny z Brazylii są konsekwencją audytu Komisji Europejskiej przeprowadzonego w tym kraju w październiku 2025 roku. Jego wyniki zostały przekazane państwom członkowskim, a właściwe służby monitorują sytuację w ramach unijnych procedur bezpieczeństwa żywności - przekazał resort. Dodał, że polskie służby pozostają w stałym kontakcie z Komisją Europejską oraz instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad rynkiem żywności w UE.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Krzysztof Krzykowski