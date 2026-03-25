Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"

Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło: TVN24

"Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane" - pisze w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Mechanizm oszustwa

Jak wyjaśnia resort, oszuści wysyłają "wiadomości e-mail, w których nakłaniają do kliknięcia w niebezpieczne linki w celu potwierdzenia danych podatkowych i uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostępie do usług elektronicznych".

"Jest to próba wyłudzenia informacji" - ostrzega.

Przykład fałszywego e-maila Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Jak się ochronić

MF przestrzega przed podawaniem poufnych informacji. Podkreśla, że nie należy tego robić "zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych”

"Jeżeli otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi Twoje wątpliwości, lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego żądając wrażliwych informacji, zachęcamy, aby zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii KAS" - wyjaśniono w komunikacie.

⚠️ Uwaga na e-maile od oszustów, którzy próbują wyłudzić wrażliwe dane. Nakłaniają do kliknięcia w niebezpieczne linki po to, by potwierdzić dane podatkowe i uniknąć ograniczeń w dostępie do e-usług.

📥 Otrzymałeś podejrzanego e-maila? Dzwoń na infolinię KAS 22 330 03 30 lub… pic.twitter.com/oCkWIEO4OR — Krajowa Adm. Skarbowa (@KAS_GOV_PL) March 24, 2026 Rozwiń

Źródło: PAP