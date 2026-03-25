Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"

"Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane" - pisze w komunikacie Ministerstwo Finansów.
Mechanizm oszustwa
Jak wyjaśnia resort, oszuści wysyłają "wiadomości e-mail, w których nakłaniają do kliknięcia w niebezpieczne linki w celu potwierdzenia danych podatkowych i uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostępie do usług elektronicznych".
"Jest to próba wyłudzenia informacji" - ostrzega.
Jak się ochronić
MF przestrzega przed podawaniem poufnych informacji. Podkreśla, że nie należy tego robić "zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych”
"Jeżeli otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi Twoje wątpliwości, lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego żądając wrażliwych informacji, zachęcamy, aby zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii KAS" - wyjaśniono w komunikacie.
