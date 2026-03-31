Reportaż TVN24+ "Siła wieku" w finale nagrody Press Club Polska

Aleksandra Kąkol i jej materiał TVN24+ "Siła wieku" są w finale Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska. Reportaż opowiada o dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy. Stawia też pytania o sens dotychczasowego modelu kariery i o wartość współpracy międzypokoleniowej.

"W coraz bardziej złożonym świecie produktów finansowych, oferowanych konsumentom, przy jednoczesnej dalece niewystarczającej edukacji społeczeństwa w tym obszarze, należy doceniać pracę dziennikarzy" - napisał w opisie nagrody Press Club Polska.

Głównym tematem reportażu "Siła wieku" Aleksandry Kąkol jest zjawisko ageizmu - dyskryminacji ze względu na wiek. Jednak autorka stawia również pytania o szerszy problem różnic pokoleniowych na dzisiejszym rynku pracy.

Czy w pracy wiek to tylko liczba, czy może bariera? Co wiemy o ageizmie? W reportażu "Siła wieku" przyglądamy się temu zjawisku, czyli dyskryminacji ze względu na wiek, ale też pokazujemy, kiedy współpraca międzypokoleniowa może stać się kluczem do sukcesu. Reportaż został opublikowany w TVN24+ w październiku 2025 roku.

Laureata Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska wyłania kapituła, w skład której wchodzą w tym roku m.in. dziennikarka telewizyjna Edyta Krześniak, wykładowca, dziennikarz Dariusz Łukawski czy Edyta Rutkowska-Tomaszewska - wykładowczyni Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nominowani do nagrody Press Club Polska

Oprócz Aleksandry Kąkol finalistami Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska są:

  • Wojciech Boczoń za cykl artykułów o kredytach w banku PKO BP "Alicja" w bankier.pl,
  • Patrycja Maciejewicz za cykl rozmów dotyczących ekonomii "Tłoczone z danych" w wyborcza.biz,
  • Michał Tomaszkiewicz za cykl "Indeks Miesięcznych Zakupów" w polskieradio24.pl,
  • Karolina Wysota za cykl publikacji o zastąpieniu WIBOR-u wskaźnikiem POLSTR w money.pl.

"Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska została ustanowiona w celu uhonorowania dziennikarzy za najbardziej wartościowe dla odbiorcy materiały publikowane w polskich mediach i w języku polskim, dotyczące finansów osobistych, m.in. planowanie finansowe, zarządzanie finansami osobistymi, ubezpieczenia, consumer finance, zabezpieczenie emerytalne, inwestowanie, bankowość detaliczna, instrumenty płatnicze" - wyjaśnił Press Club Polska.

Nagroda istnieje od 2016 roku. Laureatem może być dziennikarz publikujący w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej), w internecie lub autor serwisu internetowego, w tym bloga. Wyniki tegoroczne edycji poznamy 21 kwietnia podczas Gali Nagród Press Club Polska.

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
