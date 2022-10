Bardzo drogie pożyczanie. "Minister Finansów ma problem"

Rentowność obligacji Skarbu Państwa 5- i 10-letnich przebiła w środę 8 procent. To poziom najwyższy od 20 lat. "Polski dług będzie bardzo drogi. Minister Finansów ma problem" - pisał we wtorek na Twitterze związany z Forum Obywatelskiego Rozwoju ekonomista Sławomir Dudek, były dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów, zamieszczając wykres rentowności obligacji 5-letnich. W środę dodał: "No i z przytupem rentowności przebiły 8 procent, to już prawie 8,2 procent".