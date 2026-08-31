Z kraju Renta wdowia będzie wyższa od 1 stycznia 2027. Jak zmieni się świadczenie? Oprac. Alicja Skiba |

"Nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego" Źródło zdj. gł.: michnik101/Shutterstock

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Renta wdowia została wprowadzona 1 stycznia 2025 r. i obecnie jest na poziomie 15 proc. Średnia dodatkowa kwota wypłacana osobom, które straciły małżonka lub małżonkę, wynosiła w czerwcu 379,10 zł miesięcznie. Z kolei wypłata świadczenia w ramach renty wdowiej osiągała w czerwcu średnio 3949,43 zł.

Od 1 stycznia 2027 roku kwota drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent.

Renta wdowia - jakie są stawki?

W ramach renty wdowiej świadczenia w czerwcu tego roku pobierało 993,4 tys. osób. Od samego początku programu przynajmniej jedną wypłatę otrzymało ok. 1,1 mln zł, a łączna kwota wypłacona od stycznia do czerwca 2026 r. wyniosła ponad 22,8 mld zł - z czego 1,93 mld zł w ramach dodatkowych wypłat na poziomie 15 proc..

Uprawniona osoba ma do wyboru dwa warianty: 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia albo 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

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Obowiązuje jednak maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną - ich suma nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, obecnie na poziomie 5935,47 zł brutto. W przypadku przekroczenia łącznej sumy świadczeń ZUS pomniejsza wypłatę o kwotę nadwyżki.

Na stronie ZUS dostępny jest kalkulator renty wdowiej, który pozwala oszacować wysokość przyszłej wypłaty i wskazuje najkorzystniejszy wariant połączenia świadczeń.

Kto może pobierać rentę wdowią?

ZUS określił, że beneficjent programu musi spełnić następujące warunki:

przekroczyć wiek emerytalny - 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;

pozostawać we wspólnocie małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka;

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę;

nie pozostają obecnie w związku małżeńskim - zawarcie nowego małżeństwa będzie oznaczało utratę prawa do łączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną.

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Wzrost innych świadczeń w 2027 roku

Rząd przewidział w budżecie na przyszły rok 19 mld zł na podwyżki dla emerytów i rencistów. Ministerstwo Finansów jeszcze w czerwcu oczekiwało, że prognozowana waloryzacja wypłat będzie na poziomie 3,48 proc. Resort dokonał jednak w ostatnich dniach korekty prognozy dotyczącej inflacji cen konsumenckich z 2,5 proc. do 3 proc. - w przypadku gospodarstw domowych emerytów i rencistów wskaźnik ten jest o 0,3 pkt. proc. wyższy.

W 2027 r. wzrośnie też świadczenie honorowe, które jest od 2025 r. wypłacane z urzędu jako dodatek do emerytury i rent osobom, które skończyły 100 lat. Przysługuje wszystkim beneficjentom w tej samej kwocie - od 1 marca tego roku na poziomie niemal 6938,92 zł brutto i podobnie jak emerytury i renty podlega corocznej waloryzacji.