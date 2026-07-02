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Z kraju

Padł rekord na lotnisku w Radomiu. Nowe połączenia

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Lotnisko w Radomiu
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Źródło zdj. gł.: PAP/Mateusz Marek
Z lotniska w Radomiu skorzystało w ubiegłym miesiącu ponad 16,1 tysięcy podróżnych. To wzrost o około 22 procent względem ubiegłego roku oraz rekord w historii portu - poinformowały Polskie Porty Lotnicze.

W czerwcu po raz pierwszy z lotniska w Radomiu odleciał Boeing 787-9 Dreamliner. Włoska linia czarterowa Neos zabrała pasażerów do Nosy Be u wybrzeży Madagaskaru. Jak tłumaczyły PPL, wybór radomskiego portu był spowodowany brakiem dostępności infrastruktury na lotnisku Chopina w terminie dogodnym dla biura podróży Itaka.

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Wygodne połączenie do Egiptu

- Dobrze rozumiemy swoją rolę - gdy w kolejnych tygodniach ruch lotniczy będzie się nasilać, my zapewniamy podróżnym dogodną alternatywę. Radom już teraz odciąża Lotnisko Chopina, a dobrym tego przykładem jest jedno z wakacyjnych połączeń do Hurghady, które przeniosło się z warszawskiego lotniska do naszego portu i pozostanie z nami aż do początku września - powiedział p.o. dyrektora lotniska Rafał Siankowski, cytowany w komunikacie.

Z danych spółki wynika, że do 108 wzrosła liczba cywilnych operacji lotniczych - poza ruchem czarterowym i regularnym port obsłużył 12 rejsów w ruchu general aviation.

Połączenia do nowych kierunków

Lotnisko Warszawa-Radom zostało otwarte po rozbudowie w kwietniu 2023 roku. Obecnie z Radomia można polecieć m.in. do Larnaki, Antalyi, Hurghady, Rzymu i Prewezy. Nowością w sezonie letnim są realizowane przez Wizz Air od 25 czerwca połączenia do stolicy Albanii Tirany oraz do Burgas w Bułgarii (od 21 lipca).

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Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), radomski port odnotował w 2025 r. spadki w liczbie obsłużonych pasażerów w stosunku do 2024 r. (o 15,3 proc.) oraz 2023 r. (o 9 proc.).

Najnowsza strategia lotniska w Radomiu

W lutym PPL przedstawiły nową strategię lotniska Warszawa-Radom do 2030 r. Zakłada ona model hybrydowy: działalność pasażerską (czartery i tanie linie) oraz rozwój cargo, MRO, General Aviation i szkoleń. Głównym celem jest dywersyfikacja przychodów, gdyż strata lotniska (30 mln zł w 2023 r., 38 mln zł w 2024 r., ponad 40 mln zł w 2025 r.) ma w tym roku przekroczyć 50 mln zł. W 2025 r. lotnisko odprawiło 95 tys. osób, a w tym roku PPL prognozuje wzrost do około 120 tys.

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Źródło: PAP
Tagi:
RadomlotniskoLotnictwo
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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