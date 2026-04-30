Z kraju Rekordowe kary dla przedsiębiorców. UOKiK zdradza szczegóły Oprac. Natalia Kieszek |

Prezes UOKiK o karze dla PKO BP za stosowanie niedozwolonych klauzul

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował UOKiK, na łączną kwotę kar nałożonych przez prezesa urzędu złożyło się przede wszystkim 580,5 mln zł za praktyki ograniczające konkurencję oraz 538,3 mln zł za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

"Dalsze składowe to 14,2 mln zł za nieudzielenie informacji lub podanie nieprawdziwych danych, 10,8 mln zł za generowanie zatorów płatniczych oraz 7,1 mln zł w związku z uznaniem postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Na osoby zarządzające nałożono kary w wysokości 1,4 mln zł. Pozostałe kwoty to 680 tys. zł za naruszenia związane z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, 590 tys. zł za brak zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz 373 tys. zł w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów" - czytamy w sprawozdaniu.

Działalność UOKiK w 2025 roku

Jak przekazał UOKiK w sprawozdaniu, na 900 wydanych decyzji w minionym roku, 370 dotyczyło obszaru ochrony konkurencji, a 530 - ochrony konsumentów.

"Choć kary wyrażone w milionach mogą budzić emocje to nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do nakładania sankcji. Istotnym elementem naszej pracy są również działania prewencyjne i edukacyjne, które pomagają ograniczać ryzyko występowania nieprawidłowości. Każda wydana przeze mnie decyzja, każde z działań, które podjęliśmy wiąże się z konkretnymi konsekwencjami dla rynku - ma na celu przywracanie równowagi konkurencyjnej, zwiększanie przejrzystości ofert i wreszcie wzmocnienie ochrony konsumentów" - napisał Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W ubiegłym roku UOKiK podjął kilka istotnych działań m.in. zakończenie dwóch postępowań dotyczących sprzedaży maszyn rolniczych. W obu przypadkach zmowy polegały na podziale rynku, który był wspierany ustaleniami cenowymi. W jednym postępowaniu nałożono 170 mln zł kar, a w drugim - 339 mln zł.

UOKiK wskazał też m.in. na zmowę przy sprzedaży ekspresów do kawy, która trwała blisko 10 lat. Przedsiębiorcy uzgodnili minimalne ceny odsprzedaży ekspresów oraz akcesoriów do nich - tych produktów nie można było kupić taniej niż w cenach ustalanych przez importera. Prezes UOKiK w tym postępowaniu nałożył łącznie ponad 66 mln zł kar.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za kształtowanie oraz realizację polityki ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce. Misją UOKiK jest podnoszenie poziomu dobrobytu konsumentów poprzez skuteczną ochronę ich interesów i bezpieczeństwa oraz wspieranie rozwoju konkurencji, z poszanowaniem zasad otwartości i dialogu w relacjach z uczestnikami rynku.

OGLĄDAJ: TVN24