Rekordowe wyniki w polskich portach. "Odgrywają coraz ważniejszą rolę"

Donald Tusk: stajemy się portową potęgą Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W 2025 r. porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu odnotowały rekordowe przeładunki, a dzięki finansowanym przez rząd, UE i prywatnych operatorów inwestycjom mogą znacznie je zwiększyć. Rosnące przeładunki wpływają na wyniki - według wstępnych szacunków zysk netto portów sięgnął 650 mln zł, czyli około 20 proc. więcej niż w 2024 r.

- Wyniki potwierdzają, że polskie porty odgrywają coraz ważniejszą rolę w międzynarodowych łańcuchach logistycznych. W ubiegłym roku w bałtyckich terminalach przeładowano rekordową liczbę kontenerów oraz innych ładunków - mówi w "PB" Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.

Przeładunki kontenerów w 2025 r. sięgnęły 3,9 mln TEU (miara kontenerów 20-stopowych) - to o 18 proc. więcej niż w 2024. W gdyńskim porcie dynamika wzrostu sięgnęła 5 proc., w Gdańsku 23 proc., a w Szczecinie aż 44 procent.

Zmiana struktury przeładunków

Duży ruch jest nie tylko w terminalach kontenerowych, ale także na placach, na których przeładowywane są inne ładunki. W ubiegłym roku w polskich portach przeładowano 141 mln ton towarów, prawie o 5 mln ton więcej niż w 2024. Na poprawę wyników wpłynęło m.in. zwiększenie dostaw LNG za pośrednictwem terminala w Świnoujściu (wzrost o 32 proc. rdr.), przeładunku drobnicy (o 10 proc.) i tzw. innych towarów masowych, np. stali (o 9 proc.).

- Zmieniła się struktura przeładunków. Nie wywozimy już z Polski drewna, którego przeładunki spadły w 2025 r. o 44 procent - mówi gazecie wiceminister infrastruktury.

17-procentowy spadek zanotowały także zboża. Na znaczeniu mocno stracił węgiel. W 2023 r., po nałożeniu na Rosję sankcji za napaść na Ukrainę i nakazaniu przez rząd PiS importu węgla, jego przeładunek w portach wyniósł aż 19 mln ton, natomiast w 2024 spadł do 10,5 mln, a w 2025 do 9,3 mln.

Skarb państwa zwiększy o połowę wydatki na gospodarkę morską. - W tym roku w budżecie państwa na gospodarkę morską przewidzieliśmy rekordową kwotę blisko 3 miliardów złotych, o 49,5 procent większą niż w poprzednim - mówi Marchewka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD