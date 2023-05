Rekompensaty dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Operator wyjaśnia

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 r. wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych (instalacje PV) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. W związku z tym operator poinformował w środę, że właściciele instalacji PV, które zrealizowały polecenia, mają prawo do rekompensaty finansowej z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej w ilości, w jakiej zostałaby ona wyprodukowana w przypadku niewydania polecenia przez PSE.

Rekompensaty dla właścicieli PV - PSE wyjaśnia

"Jeżeli dla danej instalacji PV nie są dostępne takie pomiary albo są one dostępne dla ograniczonego przedziału czasu, to określenie ilości niewyprodukowanej energii elektrycznej dla okresu z brakującymi pomiarami zostanie wykonane na podstawie prognoz generacji instalacji PV posiadanych przez PSE" - zaznaczyła spółka.

Nadwyżka podaży energii

30 kwietnia 2023 r. PSE poinformowały, że w godzinach od 11 do ok. 16 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Wyjaśniono, że jej przyczyną jest wysoki potencjał produkcji energii elektrycznej z OZE , przekraczający zapotrzebowanie o około 2,3 GW w godzinach najwyższej nadpodaży energii elektrycznej. W celu równoważenia podaży i popytu w systemie elektroenergetycznym Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały polecenia zaniżenia generacji OZE. Poziom zaniżenia uzależniły od bieżących warunków pracy systemu elektroenergetycznego.

Jak podała wówczas spółka, według stanu na 1 kwietnia 2023 r. moc osiągalna źródeł fotowoltaicznych (PV) to ok. 13 GW, zaś moc osiągalna źródeł farm wiatrowych (FW) to ok. 9,5 GW.