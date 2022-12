Rząd tworzy specjalny rejestr dotyczący numeru PESEL. Ma chronić przed oszustami

czytaj dalej

Od stycznia VAT na gaz wzrośnie prawdopodobnie do 23 procent. Rząd tłumaczy to stanowiskiem Komisji Europejskiej. Bruksela zaprzecza, bo dopuszcza, aby kraje członkowskie mogły obniżyć stawkę nawet do 5 procent - informuje w czwartek "Rzeczpospolita".