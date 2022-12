Senat przeciw ustawie rozluźniającej ważną regułę wydatkową

Dotyczy kamieni milowych w ramach KPO

Dzień wcześniej, podczas sprawozdania senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, wiceminister finansów Piotr Patkowski mówił, że nowelizacja jest konieczna, by zrealizowany został jeden z kamieni milowych w ramach KPO. - Jeśli chodzi o najważniejszą zmianę w tym projekcie, to jest artykuł czwarty, który zmienia stabilizacyjną regułę wydatkową, jest to wykonanie kamienia milowego, które jest zawarte w Krajowym Planie Odbudowy - mówił Patkowski w środę w Senacie. Dodał, że "to jest kamień milowy pod taką nazwą technokratyczną - jak to w Brukseli bywa - A3G, czyli dotyczącą włączenia funduszy celowych w stabilizacyjną regułę wydatkową. Tą ustawą właśnie ten kamień milowy wykonujemy. To jest kamień milowy, który jest jednym z tych kamieni milowych, który musi być złożony w pierwszym wniosku o płatność i jest to tak naprawdę najważniejszy kamień milowy, który musi Ministerstwo Finansów w ramach własnej działalności wykonać.