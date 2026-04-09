Znany przewoźnik wycofuje się z połączeń po Polsce Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Stacja kolejowa w Błoniu pod Warszawą Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

"RegioJet zakończy swoją działalność na polskim rynku krajowym. Jesteśmy gotowi powrócić, gdy rynek będzie rzeczywiście otwarty i zapewni uczciwe oraz transparentne warunki dla wszystkich przewoźników” - przekazał czeski przewoźnik w czwartkowym komunikacie prasowym.

RegioJet wycofuje się z krajowych połączeń

Podkreślił, że obsługa krajowych połączeń Kraków-Warszawa-Gdynia oraz Poznań-Warszawa zostanie zakończona 3 maja 2026 roku.

RegioJet zaznaczył, że pasażerowie zostaną w czwartek poinformowani o odwołaniu połączeń po tej dacie za pomocą SMS lub e-maila, pełny zwrot kosztów zostanie dokonany najpóźniej do środy (15 kwietnia) tą samą metodą płatności, jaką dokonano zakupu biletu. Ponadto pasażerowie będą mogli ubiegać się o rekompensatę w wysokości 100 zł.

W komunikacie zaznaczono, że międzynarodowe połączenia Przemyśl-Kraków-Praga oraz Warszawa-Praga będą nadal obsługiwane.

RegioJet w Polsce

RegioJet jest czeskim przewoźnikiem w 100 proc. należącym do czeskiego przedsiębiorcy Radima Jančury. Firma podaje, że jest największym prywatnym przewoźnikiem kolejowym w Europie Środkowej oraz drugim co do wielkości przewoźnikiem autobusowym.

Czeski przewoźnik rozpoczął działalność w Polsce w ubiegłym roku - pełne uruchomienie wszystkich planowanych połączeń miało nastąpić w grudniu, ale nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Regiojet tłumaczy, że wynikało to m.in z niewystarczających zasobów kadrowych zewnętrznego dostawcy maszynistów.

