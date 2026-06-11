Z kraju RegioJet wraca do Polski. Firma składa wnioski o 35 tras Oprac. Wiktor Knowski |

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RegioJet złożył wnioski rozkładowe do PKP PLK o przydzielenie tras w nowym rocznym rozkładzie jazdy w okresie 2026-2027. Dotyczą one tras krajowych, na które czeski przewoźnik otrzymał tzw. otwarty dostęp - może uruchomić na nich komercyjne połączenia, nie pobierając dopłat z budżetu państwa. O sprawie jako pierwsza napisała Interia.

Firma w pierwszej połowie kwietnia deklarowała, że wychodzi z rynku polskiego.

"RegioJet zakończy swoją działalność na polskim rynku krajowym. Jesteśmy gotowi powrócić, gdy rynek będzie rzeczywiście otwarty i zapewni uczciwe oraz transparentne warunki dla wszystkich przewoźników” - przekazał czeski przewoźnik w kwietniowym komunikacie prasowym.

Na jakich trasach chce jeździć RegioJet?

RegioJet uruchomił pierwsze pilotażowe połączenia kolejowe w Polsce we wrześniu 2025 roku, regularne - w grudniu. Firma należy w 100 proc. należącym do czeskiego przedsiębiorcy Radima Jancury. Firma podaje, że jest największym prywatnym przewoźnikiem kolejowym w Europie Środkowej oraz drugim co do wielkości przewoźnikiem autobusowym.

- Złożyliśmy wnioski o przydzielenie tras dla pociągów w rozkładzie jazdy 2026/2027. Są one obecnie rozpatrywane przez PLK i wkrótce powinno się odbyć spotkanie koordynacyjne. Proces przydzielania tras pociągów wciąż trwa, a ostateczny kształt rozkładu jazdy na ten okres będzie zależał od jego wyników - mówił w rozmowie z Interią Lukas Kubat, rzecznik prasowy spółki.

Według informacji portalu Rynek Kolejowy, czeska zawnioskowała o:

trzy trasy w relacji Gliwice - Warszawa Centralna,

jedną w relacji Gliwice - Warszawa Gdańska,

trzy w relacji Kraków Główny - Warszawa Gdańska,

pięć tras w relacji Poznań Główny - Warszawa Gdańska,

jedną trasę w relacji Szczecin Główny - Warszawa Gdańska,

pięć tras z Warszawy Gdańskiej do Wrocławia Głównego.

Do tego dochodzi niemal taka sama liczba tras w relacjach przeciwnych. Łącznie firma miała zawnioskować o 35 tras w relacjach krajowych. Na liście nie ma odcinka Warszawa - Trójmiasto, gdzie RegioJet kursował przed wyjściem z Polski - dodaje RK.

"Najgorsze sloty"

Według informacji przekazanych portalowi przez rzeczniczkę PKP PLK, zarządca odrzucił już 63 inne wnioski złożone przez czeskiego przewoźnika.

- Powodem jest niezgodność w dokumentacji względem wydanych decyzji Urzędu Transportu Kolejowego, brak potwierdzenia trasy przez Deutsche Bahn oraz zdublowanie wniosków w relacjach do Warszawy Centralnej i Warszawy Gdańskiej - powiedziała Rusłana Krzemińska w rozmowie z RK.

Dodała, że już teraz wiadomo, że z nowych wniosków nie będzie możliwe przydzielenie pełnych tras na odcinkach z Gliwicami, z powodu trwających tam prac infrastrukturalnych. W reszcie przypadków rzeczniczka nie spodziewa się odrzucenia wniosków.

- Z formalnego punktu widzenia pociągi te powinny się znaleźć w rozkładzie, o ile opracowane przez PLK trasy pociągów zostaną zaakceptowane przez RegioJet - powiedziała Krzemińska.

Jednak RegioJet może na niektórych odcinkach dostać "najgorsze sloty" - informuje RK. Chodzi o odcinki Poznań-Warszawa i Warszawa-Kraków.

- Na odcinkach Warszawa-Poznań oraz Warszawa-Kraków dla tras złożonych przez przewoźnika na rozkład 2026/27 obniżony został priorytet trasowania w związku z wprowadzeniem w dniu 15 maja 2026 r. zmiany numer 14 do Regulaminu Sieci 2026/2027, która umożliwia obniżenie priorytetu w przypadku, gdy aplikant z przyczyn nieleżących po stronie PLK SA wykorzystał poniżej 50 proc. tras pociągów przydzielonych w rocznym rozkładzie jazdy 2024/2025 lub 2025/2026 (co nastąpiło po rezygnacji z tras na obecny rozkład przez RegioJet). W związku z tym trasy na rozkład 2026/27 będą układane jako ostatnie w segmencie przewozów pasażerskich - przekazała rzeczniczka.

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