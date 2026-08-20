Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Rzecznik prezydenta o zmianach podatkowych: premier złamał obietnicę

|
Karol Nawrocki
Domański o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezydent Karol Nawrocki zajmie stanowisko w sprawie zmian podatkowych po przedstawieniu projektu ustawy - przekazał Rafał Leśkiewicz. Rzecznik prezydenta skrytykował zapowiedzianą przez rząd reformę między innymi za brak podniesienia kwoty wolnej od podatku i podniesienie daniny od zysku przedsiębiorstw.

- Przede wszystkim nie mamy jeszcze projektu ustawy, czy projektów ustaw. Ale to, co już widać w pierwszym odbiorze: przede wszystkim pan premier złamał daną obietnicę. Idąc do wyborów w 2023 roku, mówił wyraźnie o tym, że podniesie kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych - powiedział Leśkiewicz w czwartek w programie WP Tłit.

Tusk: podwyższamy próg podatkowy
Dowiedz się więcej:

Tusk: podwyższamy próg podatkowy

Propozycja reformy podatkowej

W środę premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański zaproponowali podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowej, 24-proc. stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł. Zapowiedziano też podwyżki podatków, które mają sfinansować te plany. Zmiany proponowane przez rząd mają dotyczyć ok. 3,5 mln Polaków, maksymalna korzyść ma wynieść ok. 3,6 tys zł w skali roku.

Jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej w kampanii w 2023 r. było obniżenie podatków, w tym zwiększenie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł. Podczas środowej konferencji premier Tusk przyznał, że podniesienie kwoty wolnej od podatku "na pewno w perspektywie półtora roku nie będzie możliwe".

Zmiany zaproponowane w środę przez rząd zakładają, że zostaną sfinansowane z podwyżki podatku CIT z 19 do 22 proc. w przypadku firm osiągających przychody powyżej 50 mln euro.

- W jaki sposób sobie te firmy odbiją ten wyższy podatek? Podnosząc ceny usług, podnosząc ceny towarów? - zastawiał się Leśkiewicz. - Już wczoraj wypowiadali się przedsiębiorcy, że to jest nieuczciwe podejście pana premiera i rządu - dodał.

Przypomniał o prezydenckim projekcie, który zakładał zwolnienie z PIT dla rodzin posiadających dwoje lub więcej dzieci, ale trafił do tzw. sejmowej zamrażarki.

Prezydent Nawrocki czeka na "konkrety"

- Najpierw zobaczmy, jaka będzie propozycja. Na razie mamy tylko zapowiedź pana premiera i pana ministra Domańskiego. Żadnych konkretów - stwierdził Leśkiewicz. - Musimy poznać zapisy projektu ustawy. Tego projektu ustawy jeszcze nie mamy, a dopiero później pan prezydent będzie konsultował już przy uchwaloną - zobaczymy, jak podejdzie do tego Sejm - uchwaloną ustawę. I przed decyzją dotyczącą takiej, (jak i) każdej ustawy, pan prezydent na pewno będzie szeroko konsultował także te propozycje - dodał.

>>> "Potężne zaskoczenie". Tak zarabiają Polacy

Podczas środowej konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański zapewniał, że proponowane zmiany podatkowe nie będą obciążać budżetu i "mniej więcej się bilansują". Szef resortu finansów wyraził również nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę ws. zmian podatkowych, ponieważ są one dobre dla podatników i odpowiedzialne fiskalnie.

Szansę na poparcie projektu przez prezydenta Domański oceniał również w programie "Fakty po Faktach". - Mam nadzieję, że prezydent oczywiście tę ustawę podpiszę, bo to jest ustawa dobra dla polskich podatników, dobra ustawa dla polskiej gospodarki - powiedział.

- Ta ustawa daje panu prezydentowi możliwość, żeby tym razem stanął po stronie Polaków - dodał.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
pc
Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
TVN24
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Prezydent RPRafał LeśkiewiczKarol NawrockiKwota wolna od podatkuPodatki
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w piątek. Tyle zapłacimy na stacjach
Z kraju
Donald Tusk i Monika Piątkowska
Nowa opłata w Polsce. Tusk chce wprowadzenia zmian
Z kraju
shutterstock_2597312701
Firma dostała prawie miliard zwrotu od państwa
Ze świata
shutterstock_1546838294
"Ta lokomotywa w tym roku nie chce się zatrzymać". Nowe dane
Z kraju
pieniadze PLN shutterstock_2583895627
"Potężne zaskoczenie". Tak zarabiają Polacy
Z kraju
Donald Trump
Trump grozi "gospodarczym D-Day". Jest reakcja
Ze świata
Karol Nawrocki
Czarzasty o tym, czy prezydent poprze projekt rządu: jest znany z tego, że wszystko rozwala
Z kraju
pieniadze dolary liczenie shutterstock_2741044251
Tak rośnie dług w USA. Historyczna bariera przekroczona
Ze świata
Elektrownia jądrowa w Paks, Węgry
Węgierska elektrownia jądrowa nie zostanie wyłączona. Magyar: byliśmy świadkami wspaniałej solidarności
Ze świata
Andrzej Domański
"Ta ustawa daje panu prezydentowi możliwość, żeby tym razem stanął po stronie Polaków"
Z kraju
Platforma Nvidia Rubin
Centra danych dla AI jak odpady jądrowe. Sondaże niepokoją republikanów
Ze świata
Niedobory paliw w Rosji
Niedobory paliw w Rosji. Stacje wprowadzają limity
Ze świata
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
"Ciut za mało", "szokująca propozycja" i "przypomina Polski Ład". Politycy o zmianach w podatkach
Z kraju
Media antyspołecznościowe
Popularna platforma zmienia sposób liczenia wyświetleń
Tech
Widok na Morze Południowochińskie w Hongkongu
Nowy plan Chin. Wzorują się na Ukrainie
Tech
GTA 6
GTA 6. Hakerzy chwalą się wielkim wyciekiem
Tech
Donald Tusk
Tusk o niespełnionej obietnicy wyborczej. "Tak bez tortur mogę przyznać"
Pieniądze
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Kto ma zyskać, kto stracić? Wyliczenia eksperta
Z kraju
Przed sądem w Oakland w Kalifornii rozpoczął się proces przeciwko firmie Meta
29 stanów kontra Meta. Ruszyła batalia sądowa
Tech
woda restauracja kawiarnia
Darmowa woda w restauracji. "Zwykła ludzka rzecz"
Łukasz Figielski
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Masa podatników załapała się na wyższą stawkę. "System nie nadąża"
Łukasz Figielski
shutterstock_2747820233
Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy za tankowanie
Moto
Donald Tusk
Tusk: podwyższamy próg podatkowy
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Polacy mają coraz większe długi. "Zjawisko, które warto uważnie obserwować"
Z kraju
laptop, smartphone, AI, sztuczna inteligencja, IT, inżynier, programista
AI uciekła podczas testów. Poważne konsekwencje incydentu
Tech
Moskwa. Plac Czerwony
Blackout w Moskwie. Przerwy w dostawie prądu i internetu
Ze świata
Oddała oszustowi ponad 130 tys. zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dodatek do emerytury. Ważny komunikat ZUS
Dla seniora
Władimir Putin
Rosyjskie firmy odpowiedziały na apel Putina. Do budżetu trafiły miliardy
Ze świata
Donald Trump w Białym Domu
Zwrot w sprawie ceł Trumpa. "Wstrzymałem"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica