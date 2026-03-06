To będzie rewolucja na rynku pracy. "Ryzyko utraty 11 miliardów złotych"

Szłapka o przyjętym przez rząd nowym projekcie reformy PIP Źródło: TVN24

Dziemianowicz-Bąk poinformowała w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw ma się odbyć 11 marca, a 12 marca znowelizowaną ustawą miałby się zająć Senat.

Ryzyko wypłat z KPO

Ministra pracy podkreśliła, że projekt reformy PIP w kształcie zaakceptowanym przez wszystkich koalicjantów został także zaakceptowany przez Komisje Europejską. - Gdyby ktoś chciał tutaj robić jakieś rewolucje w tej ustawie, wprowadzać zupełnie nowe rozwiązania, coś zmieniać, to bierze na siebie odpowiedzialność za ryzyko utraty 11 miliardów złotych - powiedziała.

Zaznaczyła, że projekt w obecnym kształcie realizuje dwa kamienie milowe Krajowego Planu Odbudowy (KPO). - Niezrealizowanie tych kamieni, wadliwa realizacja tych kamieni to są konkretne straty dla budżetu, więc nie sądzę, by duże zmiany mogły nastąpić. Natomiast drobne korekty, doprecyzowania, zawsze w toku prac parlamentarnych są możliwe - powiedziała.

Reforma PIP

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nadaje PIP kompetencje do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Zakłada, że odwołanie od decyzji inspektora będzie mogło być kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. Do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie wstrzymana. Projekt nie wprowadza więc rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora, jak zakładała pierwsza propozycja zmian w ustawie o PIP.

Nadanie inspekcji uprawnień do przekształcania umów to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca br.

