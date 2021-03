Co wybrać - IKE czy ZUS? Ekspert wyjaśnia

Niebawem uczestnicy Otwartych Funduszach Emerytalnych będą musieli zdecydować o przekazaniu środków z OFE albo na Indywidualne Konto Emerytalne, albo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Pomysł, żeby to przenieść do IKE i "sprywatyzować" nie jest zły, gdyby nie ta opłata przekształceniowa, która psuje atmosferę – stwierdził na antenie TVN24 Maciej Samcik, prowadzący blog "Subiektywnie o finansach".

Rząd przyjął we wtorek ustawę o przekształceniu OFE - ma wejść w życie 1 czerwca 2021 r. Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS został wyznaczony od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r., a przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte prowadzące IKE nastąpi 28 stycznia 2022 r.

Przy przeniesieniu środków do IKE zostanie pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15 proc. wartości aktywów OFE. W przypadku ZUS-u – takiej opłaty nie ma.

Czy likwidacja OFE jest konieczna?

- OFE, w których są tylko akcje, które zostały zdemontowane przez Platformę Obywatelską – przez poprzedni rząd, nie mają racji bytu. Tu jakiś ruch trzeba zrobić - stwierdził Samcik.

Po co jest opłata przekształceniowa?

Na pytanie, czy rząd, poprzez opłatę w wysokości 15 proc. środków zgromadzonych w OFE, chce położyć rękę na naszych pieniądzach, ekspert odpowiedział: - Niewątpliwie tak to wygląda. Gdyby rząd miał dobre intencje, toby powiedział tak: drogi narodzie, przekształcamy twoje pieniądze z OFE w pieniądze na koncie, które się nazywa IKZE - nie IKE, tylko IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – red.).

Dlaczego IKE, a nie IKZE?

Wyjaśnił, że "IKZE to inny rodzaj konta emerytalnego, taki, w którym podatek płaci się dopiero od wypłacanych pieniędzy". - Czyli gdyby pieniądze trafiły na IKZE, a nie na IKE, to wtedy nie byłoby 15 procent dla rządu, tylko byłoby 10 procent zryczałtowanego podatku wtedy, gdy te pieniądze byśmy wypłacali z IKZE – wytłumaczył Samcik.

- Rząd wybrał IKZE, bo może położyć łapkę na tych 15 procentach teraz, a nie kiedyś. A jak wiadomo, rząd potrzebuje pieniędzy natychmiast. (...) To nie pozostawia wątpliwości, że tutaj jedynym pewnym wygranym ma być rząd – stwierdził.

IKE czy ZUS - plusy i minusy

Jak wyjaśnił Samcik, w przypadku wybrania IKE, "do tych pieniędzy nie będzie się można dostać natychmiast" i będzie to możliwe "po osiągnięciu wieku emerytalnego". - Alternatywa jest taka, że nie idziemy do IKE – zgłaszamy weto w dwumiesięcznym okienku i mówimy, że nie chcemy iść do IKE, a rząd ma przesunąć te pieniądze do ZUS-u - objaśniał.

Dodał, że Polacy mają średnio w OFE zgromadzonych "mniej więcej 10 tysięcy złotych". - Jeśli przesuwamy je do IKE, tak jak nam sugeruje rząd, to tracimy 15 procent z tego i mamy szanse, że te pieniądze przez najbliższych 20 lat będą pracowały na rynku kapitałowym. Natomiast przesuwając je do ZUS-u, mamy gwarancję, że te pieniądze rząd natychmiast wyda na bieżące emerytury, ale w zamian dostaniemy obietnicę, że w przyszłości wypłaci nam emeryturę – stwierdził ekspert.

Dodał, że "ta obietnica jest waloryzowana, a ta waloryzacja jest wysoka". - Jeśli ktoś wierzy w ZUS, jeśli ktoś wierzy, że państwo nigdy go nie może oszukać, to wtedy powinien wybrać ZUS, bo waloryzacja w ZUS-ie jest pewna jak w banku i jest wysoka. Pod warunkiem, że ta waloryzacja z obietnicy kiedyś zmieni się w prawdziwe pieniądze. Co ważne, emerytura w ZUS jest dożywotnia – podkreślił.

- Zostając w IKE, przestajemy mieć pewność co do kwot, bo w IKE nie ma waloryzacji, a akcje, które tam są mogą drożeć, mogą tanieć. W dłuższej perspektywie powinny drożeć. Nie ma waloryzacji, nie ma dożywotniej emerytury. Jest wypłata przez 10 lat i zostaje nam prawdziwy pieniądz w kasie. (...) Tutaj mamy o 15 procent mniej, ale o 15 procent mniej prawdziwego pieniądza – powiedział Samcik.

Ponadto pieniądze zgromadzone w IKE mają być prywatne i dziedziczone - w przeciwieństwie do środków w ZUS. Wypłata środków z IKE ma być możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna od jakiegokolwiek podatku.

