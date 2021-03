Dwa miesiące na decyzję dla 15 milionów osób. "Budzi wątpliwości co do intencji"

Członkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych będą mieli dwa miesiące na decyzję, gdzie mają trafić środki – do ZUS czy na indywidualne konta emerytalne. Tak krótki okres krytykuje ekspertka Business Centre Club do spraw ubezpieczeń i planów emerytalnych Dorota Dula.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o przekształceniu OFE – ma wejść w życie 1 czerwca 2021 r. Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS został wyznaczony od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r.