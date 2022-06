Rzeczpospolita: unijne śledztwa zablokowane przez Polskę

czytaj dalej

Rząd w tej chwili zamiast gasić pożar, jak robią to inne rządy we wszystkich krajach na świecie i Europie, dolewa benzyny do ognia - powiedział na antenie TVN24 główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) Sławomir Dudek. Zdaniem eksperta mówienie, że jest "putininflacja to jest kłamstwo inflacyjne". - Rząd stara się znaleźć winnych - ocenił.