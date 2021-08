Nowe zasady dotyczące odpadów. Rząd zajmie się projektem

Nowe wymagania w zapobieganiu powstawaniu odpadów, rozszerzenie przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz wyznaczenie do 2030 roku wyższych limitów recyklingu odpadów opakowaniowych - to część zapisów, które znalazły się w projekcie noweli ustawy o odpadach. Rada Ministrów ma zająć się propozycjami zmian na wtorkowym posiedzeniu.

Nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami

"Projekt ustawy zawiera przepisy w celu dokonania całkowitej transpozycji przepisów dyrektyw pakietu odpadowego (część przepisów dyrektyw pakietu odpadowego została już transponowana do przepisów krajowych) i nie zawiera przepisów wychodzących ponad materię dyrektyw pakietu odpadowego. Projekt nie wprowadza znaczących systemowych zmian w zakresie funkcjonowania rynku gospodarowania odpadami" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Jak czytamy w OSR, "główne zmiany zawarte w dyrektywach dotyczą wyznaczenia celów do 2025 r., 2030 r. lub 2035 r. w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz recyklingu odpadów opakowaniowych do 2025 r. i 2030 r., a także redukcji składowania odpadów komunalnych do 2035 r.".