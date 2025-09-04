Co zrobią banki po cięciu stóp? Czas na podwyżki opłat

Banki dotychczas chroniły marże odsetkowe przed skutkami obniżek stóp procentowych, ale to się zmieni - podaje czwartkowy "Puls Biznesu", podkreślając, że sektor stawia na wyższe dochody prowizyjne.

Gazeta zwróciła uwagę, że bank Pekao wysłał w sierpniu do klientów list z następującą informacją: "Od listopada wprowadzamy zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych w zakresie dotyczącym kart kredytowych i obciążeniowych. Decyzja o aktualizacji taryfy jest niezbędna, abyśmy mogli zachować wysoki standard świadczonych usług".

"PB" twierdzi, że wzrosnąć mają opłaty za obsługę karty, wypłaty gotówki z bankomatów, karty z niestandardowymi grafikami.

Banki nadrobią skutki obniżek NBP

Dziennik podkreślił, że zgodnie z danymi NBP nie jest to odosobniony przypadek. "W najnowszych danych NBP o wynikach banków do lipca widać, że dynamika wyniku prowizyjnego jest coraz wyższa – średnio w ostatnich trzech miesiącach wynosiła 4,5 proc. wobec 0 proc. na początku roku. Jednocześnie szybko obniża się dynamika wyniku odsetkowego – średnio w ostatnich trzech miesiącach wynosiła 3,5 proc. wobec 10 proc. na początku roku. Tym samym banki stopniowo starają się nadrobić skutki redukcji stóp procentowych wyższymi dochodami prowizyjnymi. Czy im się uda? Będzie to trudne, ale nie niemożliwe" - czytamy.

"Stopa NBP jest najważniejszym czynnikiem determinującym marżę netto odsetkową banków. Marża pokazuje relację wyniku z odsetek do wielkości aktywów przynoszących te odsetki. Analiza statystyczna danych z lat 2017-25 pokazuje, że zmiany marży są w ponad 85 proc. wyjaśniane przez zmiany stopy NBP. Najsilniejszą zależność odnotowano w Citi Handlowym (94 proc.), Pekao (92 proc.). i Santanderze (90 proc.). W nieco mniejszym stopniu jest to widoczne w Aliorze (77 proc.), PKO BP (77 proc.) i BNP Paribas (69 proc.)." - podała gazeta.

Autorka/Autor:BC

Źródło: PAP