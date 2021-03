Jest decyzja agencji ratingowej w sprawie Polski. "Mocne fundamenty makroekonomiczne"

Prognozowana wysokość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2021-2022 została zrewidowana przez Fitch odpowiednio do 5,7 proc. oraz 3,7 proc.

Decyzja agencji Fitch

Poniesienie oceny możliwe

Jak czytamy w komunikacie resortu, podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową "A" lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB.