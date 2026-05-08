Z kraju Szok energetyczny. Wysokie ceny coraz silniej przenikają do gospodarki

Adam Glapiński po majowej decyzji RPP w sprawie stóp procentowych

Wojna na Bliskim Wschodzie uruchomiła nowy szok surowcowy, który zatrzymał trwającą od ponad roku dezinflację w Europie - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny w tygodniowym raporcie.

Jak dodał, ceny energii ponownie powodują wzrost wskaźników cen w strefie euro i w Polsce, ograniczając przestrzeń banków centralnych do dalszego luzowania polityki pieniężnej. Inflacja w strefie euro ponownie przyspieszyła i oddala gospodarkę od celu EBC.

Największy szok w historii pomiarów

Bezpośrednim źródłem nowego szoku jest wojna na Bliskim Wschodzie i zakłócenia w cieśninie Ormuz, przez którą odbywa się ok. 35 proc. globalnego morskiego handlu ropą. Według Banku Światowego, ataki na infrastrukturę energetyczną i utrudnienia w żegludze wywołały największy wstrząs podażowy na rynku ropy w historii pomiarów - początkowy ubytek dostaw sięgnął ok. 10 mln baryłek dziennie.

Ceny energii i surowców pozostają głównym kanałem ryzyka inflacyjnego w 2026 r. Bank Światowy w kwietniowych prognozach przewiduje wzrost cen energii o 24 proc., a ogólnego indeksu cen surowców o 16 proc.

Silnie zdrożeją też nawozy - ich indeks ma wzrosnąć o 31 proc., a ceny mocznika o 60 proc. Dla Europy oznacza to dwa kanały transmisji: bezpośrednio wyższe rachunki za energię i koszty transportu oraz pośrednio - ryzyko ponownego wzrostu cen żywności w kolejnych kwartałach przez droższe nawozy i pasze.

Ceny ropy mogą pozostać podwyższone nawet po wygaśnięciu najostrzejszych zakłóceń.

Scenariusz bazowy Banku Światowego zakłada, że największe zaburzenia wygasną w maju, a ruch przez cieśninę Ormuz wróci do poziomu sprzed wojny dopiero pod koniec 2026 r.

PIE: w takich warunkach nie ma przestrzeni na obniżki stóp

"Szok energetyczny podwyższy inflację również w Polsce, a w takich warunkach nie ma przestrzeni na obniżki stóp" - pisze PIE.

Według szybkiego szacunku GUS, inflacja CPI wzrosła rdr w kwietniu do 3,2 proc. z 3,0 proc. w marcu, mimo działania programu maksymalnych cen paliw. Ceny paliw były o 8,4 proc. wyższe niż rok wcześniej, a nośników energii - o 4,7 proc.

"Inflacja bazowa przyspieszyła wstępnie do ok. 2,9 proc. z 2,7 proc. w marcu i są to pierwsze oznaki rozlewania się szoku poza ceny energii. W takich warunkach konsensus analityków zakłada, że RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca 2026 r."

