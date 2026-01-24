Logo TVN24
Cła, regulacje i drogi biznes. Co trzecia firma w Polsce odczuwa skutki

kontenery port shutterstock_2247207277
"Jako przedsiębiorca poczułam się oszukana"
Źródło: TVN24
Ograniczenia wolnego handlu, rosnąca biurokracja i droższe prowadzenie biznesu coraz mocniej odbijają się na polskich firmach. W 2025 roku już co trzecie przedsiębiorstwo odczuło negatywne skutki barier w handlu międzynarodowym, a najbardziej ucierpiały mikro, średnie firmy oraz firmy produkcyjne i usługowe - wynika z najnowszych danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ponadto, 1/5 firm zauważyła pogorszenie w dostępie do zagranicznych rynków zbytu i wydłużenie czasu dostaw produktów z zagranicy. "Większość firm nie zauważyła jednak żadnego wpływu wyżej wymienionych zjawisk na swoją działalność (63-75 proc. w zależności od obszaru), natomiast deklaracje pozytywnego wpływu nie przekraczały 7 proc." - dodał Instytut.

Wyższe koszty działalności

Jak przekazał, negatywny wpływ na ceny sprzedaży i marże wskazują przede wszystkim mikro i średnie firmy (po 34 proc.) oraz przedsiębiorstwa usługowe (38 proc.). Zdaniem PIE jest to związane m.in. ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejnym najczęściej wskazywanym obszarem są koszty zakupu surowców i materiałów do produkcji - wskazało tak 3 na 10 mikro-, małych i średnich firm oraz 42 proc. firm produkcyjnych.

"Wprowadzenie ceł i innych ograniczeń w handlu wpłynęło na zmiany popytu na produkty i usługi części firm. Dotknęło to przede wszystkim małe firmy (32 proc.) oraz przedsiębiorstwa zajmujące się transportem, spedycją i logistyką (36 proc.)" - zauważył Instytut.

fabryka samochodów, aut
Sektor na wstecznym. "Europa nie może tego lekceważyć"
Moto
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Czy w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy? Kalendarz handlowy
Handel
shutterstock_2633111805
Wiceminister zabiera głos w sprawie przejęcia dużej sieci sklepów

Nadmiar biurokracji szkodzi

Eksperci PIE zwrócili uwagę, że ograniczenia w handlu międzynarodowym są związane również z obowiązkami biurokratycznymi nakładanymi na firmy, gdyż zwiększają się wymogi dotyczące ochrony środowiska, pochodzenia i celów zrównoważonego rozwoju.

"Na negatywny wpływ ograniczeń w handlu na koszty zgodności (certyfikaty, raportowanie) skarżyły się przede wszystkim duże firmy (35 proc.) oraz firmy produkcyjne (32 proc.) i usługowe (32 proc.)" - poinformowali.

Najrzadziej firmy wskazywały na dostęp do zagranicznych rynków i czas dostaw produktów z zagranicy. Na tą pierwszą kwestię wskazywały głównie mikrofirmy (23 proc.) i przedsiębiorstwa usługowe (25 proc.). Wydłużenie czasu dostaw obserwowały natomiast przede wszystkim średnie firmy (24 proc.) i podmioty zajmujące się budownictwem (17 proc.).

"Wśród wszystkich firm wrażliwych na ograniczenia w handlu międzynarodowym największy negatywny wpływ wskazywały przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe. Prawdopodobnie jest to związane z faktem, że wśród firm z tych branż jest więcej firm działających na rynkach międzynarodowych niż w innych branżach. Zawirowania w handlu międzynarodowym w najmniejszym stopniu wpływają natomiast na budownictwo, ponieważ firmy budowlane działają przede wszystkim na rynku krajowym" - zauważyli przedstawiciele Instytutu.

W ocenie PIE, wyniki badań wskazują, że perspektywy polskiego handlu zagranicznego, są - mimo globalnej niepewności - "dosyć stabilne, choć saldo obrotów towarowych Polski pozostaje ujemne".

Autorka/Autor: skib

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andrey Mihaylov / Shutterstock.com

