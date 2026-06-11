Z kraju W Polsce przybywa miliarderów. Wyróżniamy się na tle świata Alicja Skiba |

Premier Donald Tusk o propozycji podwyżki płac w budżetówce w 2027 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Yusei/Shutterstock

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Na świecie jest 3110 miliarderów. Najwięcej, bo aż 1116 mieszka w regionie Azji i Pacyfiku, 965 w Ameryce Północnej - podkreślono w raporcie.

Więcej polskich miliarderów o 123 proc.

Prognozuje się, że wzrost miliarderów dolarowych będzie zróżnicowany geograficznie. Do 2031 roku najwięcej przybędzie ich w Arabii Saudyjskiej, bo o 183 proc., na drugim miejscu znajdzie się Polska ze 123 proc., a na trzecim i czwartym odpowiednio Szwecja (81 proc.) i Australia (77 proc.). Wśród osób o majątku przekraczających 30 mln dolarów (tzw. "Ultra High Net Worth Individual, czyli "osoba o bardzo wysokim majątku netto" - red.) największy wzrost prognozuje się w Indonezji (82 proc.), Arabii Saudyjskiej i Polsce (po 63 proc.).

W naszym kraju obecnie mieszka 13 miliarderów dolarowych, a do 2031 r. będzie ich 31. Z kolei jeśli chodzi o osoby szczycące się bogactwem powyżej 30 mln dolarów, to w ciągu pięciu lat będzie ich w Polsce 4906 wobec 3017 obecnie.

Coraz więcej luksusowych marek nad Wisłą

Szwedzki dziennik "Svenska Dagbladet" zauważył, że jeszcze kilka lat temu nikt nie mówił o Polsce w kontekście dóbr luksusowych, a teraz ten rynek dynamicznie rośnie.

"SvD" podkreślił, że to w Warszawie, a nie w Paryżu, Berlinie czy Londynie, otwarto niedawno salon luksusowych samochodów Maybach. Oprócz Warszawy podobny salon działa od 2022 roku jedynie w Szanghaju, w którym mieszka ponad 90 miliarderów, według najnowszej listy magazynu "Forbes".

Innym przykładem sukcesu jest odnotowanie przez Rolls-Royce'a rekordowego roku sprzedaży na rynku polskim. Gazeta wspomina o planach otwarcia w stolicy Polski przez jednego z dealerów show roomów aut marek z wyższej półki Rolls-Royce, McLaren i Aston Martin. Klienci będą mogli wybierać materiały wykończeniowe nawet z 24-karatowego złota.

Szwedzki dziennik wskazuje, że Warszawa staje się miejscem ekspansji luksusowych marek na cały region Europy Środkowo-Wschodniej.

20. gospodarka świata w trzy dekady

"SvD" przypomina, że Polska w ponad trzy dekady od upadku komunizmu przekształciła się w jedną z 20 największych gospodarek świata, z PKB na poziomie 3,5-3,6 proc. Dodaje, że zgodnie z prognozą KE w Europie tylko Malta ma rozwijać się szybciej. Inne pozytywne wskaźniki to utrzymujące się niskie bezrobocie oraz znaczny wzrost konsumpcji gospodarstw domowych.

Sukces Polski widzą również szwedzcy inwestorzy. W ankiecie podlegającej rządowi w Sztokholmie agencji inwestycji i handlu Business Sweden z 2025 r. ponad połowa ankietowanych firm zadeklarowała plany zwiększenia inwestycji w Polsce.

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