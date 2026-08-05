Z kraju Na co idą nasze podatki? Eksperci biją na alarm Oprac. Paulina Karpińska |

Sławomir Dudek o wydatkach budżetowych: nie da się mieć szwedzkich wydatków za irlandzkie podatki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock

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Wydatki publiczne w Polsce wyniosły w 2025 r. niemal 2 bln zł. To ponad 53,2 tys. zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca - wynika z najnowszego raportu "Rachunek od państwa. Wydatki publiczne w 2025 r.", przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)" opisanego przez "Rzeczpospolitą".

Na co państwo wydaje najwięcej pieniędzy?

Z raportu wynika, że polskie państwo, czyli faktycznie podatnicy, najwięcej pieniędzy wydaje na emerytury i renty. "W 2025 r. wydatki na ten cel w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 13,9 tys. zł, a po uwzględnieniu wszystkich świadczeń emerytalnych - w tym trzynastej i czternastej emerytury - sięgnęły niemal 14,7 tys. zł" - podaje FOR.

Na drugim miejscu pod względem wydatków znalazły się zdrowie oraz bezpieczeństwo. W przeliczeniu na mieszkańca państwo przeznaczyło ponad 6,1 tys. zł na ochronę zdrowia i około 6 tys. zł na działania związane z bezpieczeństwem oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Podium zamykają nakłady na pomoc społeczną (5,6 tys. zł na mieszkańca) oraz edukację i naukę (5,5 tys. zł).

"W praktyce oznacza to, że na szeroko rozumiane transfery społeczne - emerytury, renty i pomoc społeczną - trafia ponad jedna trzecia wszystkich wydatków publicznych przypadających na mieszkańca" - pisze "Rzeczpospolita".

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Obsługa długu napędza wzrost wydatków

Dziennik przekazał, że wydatki publiczne w minionym roku wzrosły w porównaniu z 2024 o 11 procent.

Najszybciej rosły koszty obsługi długu publicznego, które zwiększyły się rok do roku o 23,5 proc.. Mocno wzrosły także nakłady na administrację publiczną - o 20,8 proc. Kolejne miejsca pod względem dynamiki wzrostu zajęły wydatki na bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości (16,4 proc.) oraz emerytury i renty (10,3 proc.).

"Jedyną dużą kategorią, w której wydatki per capita spadły rok do roku, jest pomoc społeczna. Zmniejszyły się one o niemal 17 proc., a według ekspertów FOR wynika to przede wszystkim z wygasania w 2025 r. części nadzwyczajnych programów osłonowych związanych z kryzysem energetycznym i inflacyjnym" - czytamy.

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Jak naprawić finanse publiczne? FOR wskazuje kierunek

Eksperci FOR zwracają uwagę, że mimo trudnej sytuacji finansów publicznych pojawiają się kolejne propozycje mogące obciążyć budżet państwa. Wskazują m.in. na obniżenie składki zdrowotnej, emerytury dla artystów oraz rozszerzanie katalogu świadczeń społecznych.

FOR krytykuje także Ministerstwo Finansów za zbyt elastyczne podejście do reguł fiskalnych.

Zdaniem ekspertów FOR trwała poprawa stanu finansów publicznych wymaga ograniczenia wydatków.

"Wśród najważniejszych postulatów, podnoszonych przez organizację od lat, znajduje się podniesienie wieku emerytalnego, stopniowa likwidacja przywilejów wcześniejszych emerytur, włączenie rolników oraz części grup uprzywilejowanych" - podsumowuje gazeta.