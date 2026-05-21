Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Polska starzeje się najszybciej ze wszystkich unijnych krajów

|
senior emeryt shutterstock_2639896625_1
Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Polska jest najszybciej starzejącym się krajem w Unii Europejskiej. Populacja osób powyżej 65. roku życia wzrosła do 21 procent w ubiegłym roku - wynika z danych Eurostatu. Instytucja opublikowała raport dotyczący demografii we wspólnocie.

"W całej Unii Europejskiej liczba osób w wieku 65 lat i starszych wzrosła we wszystkich krajach UE w porównaniu z rokiem 2005. Największy wzrost odnotowano w Polsce (o 8 punktów procentowych, z 13 procent w 2005 roku do 21 procent w 2025 roku)" - wynika z raportu przygotowanego przez Eurostat.

Polska - piąty najbardziej ludny kraj

Populacja Unii Europejskiej na 1 stycznia 2025 roku szacowana była na 450,6 miliona osób.

Najbardziej zaludnione były:

  • Niemcy - 84 milionów mieszkańców, 19 procent ogółu ludności UE;
  • Francja - 69 milionów mieszkańców, 15 procent ogółu ludności UE;
  • Włochy - 59 milionów mieszkańców, 13 procent ogółu ludności UE;
  • Hiszpania - 49 milionów mieszkańców, 11 procent ogółu ludności UE;
  • Polska - 36 milionów mieszkańców, 8 procent ogółu ludności UE.

Łącznie te kraje stanowiły 66 procent populacji wspólnoty. Z kolei najmniej zaludnionymi państwami były: Malta (574 tys. osób, 0,1 procent ogółu ludności Unii Europejskiej), Luksemburg (682 tys., prawie 0,2 procent) i Cypr (983 tys., 0,2 procent).

W ciągu 20 lat, od 1 stycznia 2005 roku do 1 stycznia 2025 roku, całkowita liczba populacji UE wzrosła z 435 mln do 451 mln, co stanowi wzrost o 4 procent. W tym okresie 19 krajów UE odnotowało wzrost liczby ludności, a 8 spadek. Największy względny wzrost był w Luksemburgu (48 procent), a następnie na Malcie (43 procent), Cyprze (34 procent) i w Irlandii (32 procent). Największy względny spadek odnotowano na Łotwie (-17 procent), w Bułgarii (-16 procent), na Litwie (-14 procent), w Rumunii (-11 procent) i w Chorwacji (-10 procent).

Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone

TVN24

Więcej kobiet niż mężczyzn

1 stycznia 2025 roku w UE mieszkało 230 mln kobiet i 221 mln mężczyzn. Odpowiada to stosunkowi 104,2 kobiet na 100 mężczyzn, co oznacza przewagę o 4,2 procent. Sytuacja dotyczyła wszystkich krajów wspólnoty - poza Maltą Słowenią, Szwecją i Luksemburgiem - a w szczególności Łotwy, gdzie kobiet jest o 15,6 procent więcej.

Struktura wieku w Unii

Dzieci w wieku od 0 do 14 lat stanowiły 14,4 procent populacji UE w 2025 roku, natomiast osoby uznawane za osoby w wieku produkcyjnym (15–64 lata) stanowiły 63,6 procent populacji. Osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) miały udział 22,0 procent.

Dla porównania, w 2024 roku trzy grupy populacji: dzieci (0–14 lat), osoby w wieku produkcyjnym (15–64 lata) oraz osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) stanowiły odpowiednio 14,6 procent, 63,8 procent i 21,6 procent populacji UE.

W ciągu ostatniej dekady (2015-2025) w całej UE zaobserwowano wzrost udziału populacji w wieku 65 lat i więcej o 2,9 punktu procentowego.

Najwyższe wzrosty odnotowano w Polsce (5,6 pkt. procent), na Słowacji (4,8 pkt. proc.) i w Chorwacji (4,3 pkt. proc.), w przeciwieństwie do najmniejszych wzrostów na Malcie (0,4 pkt. procent), w Luksemburgu (1,0 pkt. proc. ) i w Szwecji (1,2 pkt. proc.).

Osoby w wieku 80 lat i starsze stanowiły 6 procent ludności wspólnoty. Najwyższy odsetek odnotowano w we Włoszech (prawie 8 procent), a następnie w Niemczech, Grecji i Portugalii (wszystkie po 7 procent).

Powrót pracy zdalnej? Komisja Europejska rekomenduje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powrót pracy zdalnej? Komisja Europejska rekomenduje

Ze świata

Imigracja w Unii Europejskiej

W 2024 roku roku do unijnych państw przybyło prawie 6 milionów imigrantów. Spośród nich 4,2 miliona osób (74 procent) pochodziło z krajów spoza wspólnoty. Największą liczbę odnotowano w: Hiszpanii (1 289 000 osób, 23 procent wszystkich imigrantów do krajów UE), Niemczech (1 079 000, 19 procent), Włoszech (452 000, 8 procent) i Francji (439 000, 8 procent).

Słowacja, a następnie Łotwa, Estonia i Luksemburg miały najmniejszą liczbę imigrantów, wynoszącą mniej niż 0,5 procent w każdym z tych krajów.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
TVN24
Mathieu van der Poel na mecie jednego z etapów Tour de France
Tylko z prawej strony, kolano w górze. Masz kilka sekund, jedziesz dalej
Mariusz Czykier
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Kacper Sulowski, Jan Kunert
Udostępnij:
Tagi:
eurostatDemografiaKryzys demograficzny
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
TVN24
Ben-Gvir
"Przez pięć lat ten pan do Polski nie wjedzie". Szef MSWiA o izraelskim ministrze
TVN24
Łatwogang
Łatwogang przerywa milczenie. Ogłosił kolejną akcję
TVN24
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Radosław Sikorski
Sikorski z komunikatem do Rosji. "Nie macie prawa"
TVN24
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
TVN24
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
WARSZAWA
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
TVN24
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mamy więcej szczegółów
Z kraju
14 min
pc
Takiej wypowiedzi jeszcze nie było. Szok i pospieszne tłumaczenia
TVN24
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
TVN24
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
TVN24
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
pap_20160115_0KL
Burza wokół wpisu Ochotniczych Hufców Pracy. MRiPS: grafika była niefortunna
Z kraju
Adam Budak
Odwołany dyrektor odpiera zarzuty i wysuwa żądania
TVN24
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
TVN24
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
TVN24
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
TVN24
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
TVN24
32 min
pc
"Lekarka złapała się za głowę". Poczobut o tym, co zrobiło z nim więzienie
TVN24
Donald Trump
Trump grozi. "Być może będziemy musieli uderzyć jeszcze mocniej"
TVN24
48 min
Władimir Putin
Ukraińskie drony, państwa bałtyckie i rosyjskie scenariusze. "To może być komunikat do Zachodu"
TVN24
Senat
"Wszyscy dosłownie" senatorowie PiS zgodzili się z politykiem KO
TVN24
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica