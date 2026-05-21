Z kraju Polska starzeje się najszybciej ze wszystkich unijnych krajów Alicja Skiba

"W całej Unii Europejskiej liczba osób w wieku 65 lat i starszych wzrosła we wszystkich krajach UE w porównaniu z rokiem 2005. Największy wzrost odnotowano w Polsce (o 8 punktów procentowych, z 13 procent w 2005 roku do 21 procent w 2025 roku)" - wynika z raportu przygotowanego przez Eurostat.

Polska - piąty najbardziej ludny kraj

Populacja Unii Europejskiej na 1 stycznia 2025 roku szacowana była na 450,6 miliona osób.

Did you know that in 2025, the EU was home to 451 million people? Or that 6% of the population was aged 80 or over?



Najbardziej zaludnione były:

Niemcy - 84 milionów mieszkańców, 19 procent ogółu ludności UE;

Francja - 69 milionów mieszkańców, 15 procent ogółu ludności UE;

Włochy - 59 milionów mieszkańców, 13 procent ogółu ludności UE;

Hiszpania - 49 milionów mieszkańców, 11 procent ogółu ludności UE;

Polska - 36 milionów mieszkańców, 8 procent ogółu ludności UE.

Łącznie te kraje stanowiły 66 procent populacji wspólnoty. Z kolei najmniej zaludnionymi państwami były: Malta (574 tys. osób, 0,1 procent ogółu ludności Unii Europejskiej), Luksemburg (682 tys., prawie 0,2 procent) i Cypr (983 tys., 0,2 procent).

W ciągu 20 lat, od 1 stycznia 2005 roku do 1 stycznia 2025 roku, całkowita liczba populacji UE wzrosła z 435 mln do 451 mln, co stanowi wzrost o 4 procent. W tym okresie 19 krajów UE odnotowało wzrost liczby ludności, a 8 spadek. Największy względny wzrost był w Luksemburgu (48 procent), a następnie na Malcie (43 procent), Cyprze (34 procent) i w Irlandii (32 procent). Największy względny spadek odnotowano na Łotwie (-17 procent), w Bułgarii (-16 procent), na Litwie (-14 procent), w Rumunii (-11 procent) i w Chorwacji (-10 procent).

Więcej kobiet niż mężczyzn

1 stycznia 2025 roku w UE mieszkało 230 mln kobiet i 221 mln mężczyzn. Odpowiada to stosunkowi 104,2 kobiet na 100 mężczyzn, co oznacza przewagę o 4,2 procent. Sytuacja dotyczyła wszystkich krajów wspólnoty - poza Maltą Słowenią, Szwecją i Luksemburgiem - a w szczególności Łotwy, gdzie kobiet jest o 15,6 procent więcej.

Struktura wieku w Unii

Dzieci w wieku od 0 do 14 lat stanowiły 14,4 procent populacji UE w 2025 roku, natomiast osoby uznawane za osoby w wieku produkcyjnym (15–64 lata) stanowiły 63,6 procent populacji. Osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) miały udział 22,0 procent.

Dla porównania, w 2024 roku trzy grupy populacji: dzieci (0–14 lat), osoby w wieku produkcyjnym (15–64 lata) oraz osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) stanowiły odpowiednio 14,6 procent, 63,8 procent i 21,6 procent populacji UE.

W ciągu ostatniej dekady (2015-2025) w całej UE zaobserwowano wzrost udziału populacji w wieku 65 lat i więcej o 2,9 punktu procentowego.

Najwyższe wzrosty odnotowano w Polsce (5,6 pkt. procent), na Słowacji (4,8 pkt. proc.) i w Chorwacji (4,3 pkt. proc.), w przeciwieństwie do najmniejszych wzrostów na Malcie (0,4 pkt. procent), w Luksemburgu (1,0 pkt. proc. ) i w Szwecji (1,2 pkt. proc.).

Osoby w wieku 80 lat i starsze stanowiły 6 procent ludności wspólnoty. Najwyższy odsetek odnotowano w we Włoszech (prawie 8 procent), a następnie w Niemczech, Grecji i Portugalii (wszystkie po 7 procent).

Imigracja w Unii Europejskiej

W 2024 roku roku do unijnych państw przybyło prawie 6 milionów imigrantów. Spośród nich 4,2 miliona osób (74 procent) pochodziło z krajów spoza wspólnoty. Największą liczbę odnotowano w: Hiszpanii (1 289 000 osób, 23 procent wszystkich imigrantów do krajów UE), Niemczech (1 079 000, 19 procent), Włoszech (452 000, 8 procent) i Francji (439 000, 8 procent).

Słowacja, a następnie Łotwa, Estonia i Luksemburg miały najmniejszą liczbę imigrantów, wynoszącą mniej niż 0,5 procent w każdym z tych krajów.

