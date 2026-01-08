Logo TVN24
Polska w czołówce. Lepszy wynik ma tylko Malta

pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika
Źródło: TVN24
Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej pod koniec 2025 roku utrzymała się na poziomie 6 procent, a Polska - z wynikiem 3,2 procent - znalazła się w ścisłej czołówce krajów z najniższym bezrobociem we Wspólnocie. Mimo dobrej sytuacji na rynku pracy, bez zatrudnienia pozostaje nadal około 577 tysięcy Polaków - wynika z najnowszych danych Eurostatu.

Pod koniec listopada 2025 r. w całej UE pracy nie posiadało 13 mln 225 tys. mieszkańców Wspólnoty, z czego 10,9 mln pochodzących z państw strefy euro. Ogółem poziom bezrobocia w krajach Eurolandu, do którego od stycznia jako 21, państwo dołączyła Bułgaria, wynosił 6,3 proc., czyli był nieco wyższy niż w całej UE.

Polska i Czechy przedostatnie

W Polsce poziom bezrobocia wyniósł 3,2 proc. i był jednym z najniższych w całej UE. Oznacza to, że pod koniec ubiegłego roku zatrudnienia nie miało niemal 600 tys. Polaków w wieku produkcyjnym. Najwięcej, bo ponad 10 proc. bezrobotnych było w Hiszpanii i Finlandii, najmniej - 3,1 proc. na Malcie. Polska z wynikiem 3,2 proc. uplasowała się tuż za Maltą i na tej samej pozycji co Czechy.

Najwięcej bezrobotnych wśród młodych

Niezmiennie wysokie pozostaje bezrobocie wśród osób młodych poniżej 25. roku życia, które wyniosło 15,1 proc. w całej UE i 14,6 proc. w samej strefie euro. Oznacza to, że pracy nie posiadało 2,9 mln młodych Europejczyków, z czego 2,3 mln w państwach posługujących się wspólną europejską walutą. W Polsce poziom bezrobocia w tej grupie wyniósł 12,7 proc., co oznacza, że 146 tys. młodych Polaków nie miało pracy.

Z największym poziomem bezrobocia zmagali się Hiszpanie, Szwedzi i Finowie, gdzie pracy nie miał średnio co czwarty młody. Najniższe bezrobocie wśród młodych odnotowano w Holandii i Niemczech, gdzie wyniosło ono nieco ponad 9 proc. Nie wszystkie państwa przekazały jednak swoje statystyki, nie zrobiły tego m.in. Cypr, Chorwacja i Rumunia.

shutterstock_2192376717
Bezrobotne "zetki" spod Wawelu. Jest ich coraz więcej, choć wciąż bardzo mało
TVN24
AdobeStock_573281782
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
Pieniądze
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
Studia. Czy to się jeszcze opłaca? "Młodzi formułują słuszne tezy"
Maciej Wacławik

Nadal utrzymują się różnice pomiędzy poziomem zatrudnienia wśród mężczyzn i wśród kobiet. W całej UE na bezrobociu przebywało 6,2 proc. kobiet i 5,8 proc. mężczyzn; w strefie euro 6,5 proc. kobiet i 6,1 proc. mężczyzn. Tu wyniki Polski były także jednymi z najniższych w UE i wyniosły 3,6 proc. dla kobiet i 2,9 proc. dla mężczyzn; lepiej wśród mężczyzn wypadły tylko Czechy, a wśród kobiet Malta, Niemcy, Czechy i Bułgaria. W całej UE pod koniec 2025 r. wśród mężczyzn w UE najwięcej bezrobotnych było Szwedów, Finów i Hiszpanów, a wśród kobiet Hiszpanek i Greczynek.

Statystyki GUS

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lat pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni, w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Główny Urząd Statystyczny informował w grudniu ub.r., że stopa bezrobocia w listopadzie 2025 r. wyniosła 5,6 proc. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w listopadzie 873,6 tys.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ground Picture/Shutterstock

