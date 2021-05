Ranking zamożności. Polska za państwami regionu

Pierwsza trójka

Jak zaznaczono, są to wyniki, do których doszedł think tank Warsaw Enterprise Institute na podstawie stworzonego przez siebie Wskaźnika Bogactwa Narodów. "WEI policzył wskaźnik również dla danych za 2015 r. Okazuje się, że w ciągu pięciu lat nasz kraj zyskał w europejskiej stawce trzy oczka" - czytamy.