Transeuropejski korytarz ma być ukończony w 2026 roku. "To niezwykle istotna inwestycja"

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odbył w czwartek wizytę w Wilnie, gdzie spotkał się z ministrem transportu i komunikacji Litwy Jarosławem Narkiewiczem. W środę minister Narkiewicz przebywał w Polsce, na Suwalszczyźnie, gdzie oglądał budowę odcinka drogi Via Baltica z Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku.

"Będzie świetnym impulsem rozwojowym"

- Jestem przekonany, że Rail Baltica jako pierwszy z prawdziwego zdarzenia szlak kolejowy łączący nasze kraje, będzie świetnym impulsem rozwojowym, także w dobie odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19. To niezwykle istotna inwestycja dla rozwoju transportu pasażerskiego, jak i również towarowego w północno - wschodniej części Europy - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Rail Baltica to transeuropejski korytarz, który w przyszłości połączy Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Jest jednym z priorytetowych projektów UE. W Polsce prowadzona jest obecnie modernizacja ok. 350 km odcinka linii kolejowej E75. To jedna z najważniejszych krajowych inwestycji kolejowych.