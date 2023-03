UOKiK nałożył karę na duży bank. "Wprowadzał konsumentów w błąd"

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 3 miliony złotych kary na Raiffeisen Bank International. Według urzędu, "bank dokonał bezprawnie jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów". Decyzja jest nieprawomocna. Raiffeisenowi przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK ocenił w środowym komunikacie, że podział Raiffeisen Bank Polska - do którego doszło w listopadzie 2018 roku - "spowodował komplikacje dla posiadaczy kredytów hipotecznych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego". "Wcześniej ich obsługa odbywała się w ramach jednego banku. Na podstawie pełnomocnictw udzielonych przy zawieraniu umowy kredytowej bank automatycznie pobierał z konta klienta kwotę niezbędną do zapłaty raty czy innych opłat związanych z kredytem. Po fuzji kredyt pozostał w RBI (następcy prawnym RBP), natomiast konto do jego obsługi trafiło do BNP Paribas" - zwrócono uwagę.