Omenaa Mensah i Rafał Brzoska z państwowymi odznaczeniami

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że sobotnia uroczystość w Belwederze ma swoją symbolikę. - Bo, poza tym wszystkim, co powiedziałem spotykają się tutaj dzisiaj także ci, którzy patrząc w dzieje naszej historii i naszego odzyskiwania niepodległości nie tak dawno, bo 34 lata temu, są i zostali dzisiaj odznaczeni w imieniu Rzeczypospolitej w tym symbolicznym podziękowaniu od nas wszystkich i od Polski za wsparcie dla nas, które było nam wtedy tak potrzebne - powiedział Andrzej Duda.

Jak zaznaczył "pomagają jako Rzeczpospolita Polska, jako my - Polacy, którzy kiedyś otrzymaliśmy pomoc i dzisiaj tą pomoc niesiemy innym tym, którzy pomocy potrzebują". - Dziękuję, że jesteście wszyscy państwo, dziękuję z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej. Życzę pięknego, świątecznego dnia. Niech żyje Polska - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe

Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej zostali odznaczeni obywatele Stanów Zjednoczonych: politolog Joshua Muravchik, w uznaniu wybitnych zasług we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz wstąpienia Polski do NATO oraz ekonomista Lawrence W. Reed, w uznaniu wybitnych zasług we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce.