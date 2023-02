Rafako odstępuje od zamiaru złożenia wniosku o upadłość. "Zaistniał szereg zdarzeń"

Rafako i Tauron zawarły porozumienie

Jak wskazano, chodzi m.in. o zawarte we wtorek porozumienie pomiędzy Rafako a Tauron Wytwarzanie. Spółki planują do 28 lutego ustalić ostateczne warunki ugody i podpisać ją do 8 marca 2023 roku. Porozumienie zawiera m.in. zobowiązanie Rafako i Tauronu Wytwarzanie do niewystępowania do 28 lutego br., wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, przy czym zobowiązanie to nie stanowi przyznania jakichkolwiek okoliczności oraz uznania czy zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń.