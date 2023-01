Rafako zamierza złożyć wniosek o upadłość. Akcje spółki zanurkowały

Rafako zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości - przekazała spółka. Wyjaśniła, że "zaistniał stan niewypłacalności" z powodu wezwania w środę przez Tauron do zapłaty ponad 1,3 miliarda złotych kar i odszkodowań za usterki bloku 910 MW w Jaworznie.

Jak podano w komunikacie, w aktualnej ocenie zarządu spółki, zasadnym jest uznanie, iż w dniu doręczenia firmie przez Tauron Wytwarzanie wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań, zaistniał stan niewypłacalności. Rafako dodało, że choć kwestionuje w całości żądania Taurona, to jednak doręczenie wezwania istotnie i negatywnie wpływa, a co najmniej może wpłynąć, na sytuację faktyczną i otoczenie spółki.