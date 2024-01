Rafako idzie do sądu w sprawie fundacji Rydzyka

Rafako złożyło skargę do sądu i domaga się od Muzeum "Pamięć i Tożsamość", zarządzanego przez kierowaną przez ojca Tadeusza Rydzyka Fundację Lux Veritatis, ujawnienia analizy zewnętrznej firmy, która miała weryfikować waloryzację cen prac przy budowie obiektu - podała spółka w komunikacie.

Rafako złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w celu ujawnienia wyżej wspomnianej analizy.

Rafako a inwestycja fundacji Rydzyka

Według Rafako odmowa udostępnienia spółce wyników prac zewnętrznej firmy "poddaje co najmniej w wątpliwość, czy spółka nie została wprowadzona przez muzeum celowo w błąd co do wysokości kwoty waloryzacyjnej".