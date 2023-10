Duża polska spółka w bardzo trudnej sytuacji. "Dramatycznie skurczył nam się czas"

W ostatnią środę spółka Rafako poinformowała, że jej zarząd zdecydował o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, co nie jest jednoznaczne z podjęciem decyzji o złożeniu takiego wniosku.

"Staramy się firmę wyprowadzić na prostą"

- Zarząd Rafako jest zdeterminowany, by wyprowadzić spółkę na prostą. Pracujemy nieustannie, mamy olbrzymie wsparcie załogi. Przedstawiliśmy warunki, których osiągnięcie pozwoli spółce w sposób bezpieczny przejść przez burzliwy okres i doprowadzić do szczęśliwego finału, czyli do docelowej transakcji inwestorskiej. Wierzymy, że to się uda, ale to duże wyzwanie menadżerskie - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Michał Sikorski, członek rady nadzorczej Rafako, delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.