Z kraju Benzyna ma być po 5,19 zł? "Niech prezydent napisze reklamację do swojego patrona z USA" Oprac. Alicja Skiba |

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych o obniżce cen paliw: rząd zrobi to jak najszybciej Źródło wideo: TVN24

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Prezydent oświadczył w orędziu, że podpisał rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dodał, że skieruje dokument w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent podkreślił, że domaga się, żeby ceny benzyny stały się tańsze "teraz". Sikorski tuż po orędziu powiedział, że "rząd zrobi to jak najszybciej, zgodnie z obietnicą premiera".

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Sikorski o podpisaniu ustawy

- Jestem oszołomiony ilością ekonomicznych nonsensów i bezczelnością tego orędzia - powiedział Radosław Sikorski tuż po wystąpieniu prezydenta.

- Jeśli chcemy obniżyć podatki i ceny, to trzeba znaleźć na to finansowanie. Każda gospodyni o tym wie, tylko prezydent do tej pory udawał, że tego nie wie. Jaka była różnica pomiędzy jego propozycją a propozycją rządu? On chciał obniżenia akcyzy i marży, co spowodowałoby mniejszy wpływ pieniędzy do budżetu - skomentował szef polskiej dyplomacji w rozmowie z Moniką Olejnik.

Jak zauważyła Monika Olejnik, prezydent "oczekuje, że cena benzyny będzie po 5,19 zł, jak obiecywał premier Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej".

- No to niech napisze reklamację do swojego patrona politycznego (Donalda Trumpa - red.), który mówi wszem i wobec, że z dwunastego miejsca wywindował go na miejsce pierwsze, który rozpoczął wojnę z Iranem w Zatoce Perskiej - podkreślił.

- Wojna na Ukrainie trwa piąty rok. Jakoś ceny były stabilne. Wzrosły dopiero wtedy, gdy nastąpiła wojna w Zatoce Perskiej - zaznaczył.

Dwa konkurencyjne projekty

18 września Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowe przepisy mają objąć okres od marca tego roku do końca pierwszego kwartału roku 2027. Premier Donald Tusk poinformował, że jeśli prezydent podpisze ustawę, to rząd wprowadzi rozwiązania obniżające ceny paliw.

Jednocześnie prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy w celu obniżenia cen paliw, który zakłada:

obniżenie do zera podatku od sprzedaży detalicznej paliw do końca marca 2027 r.,

możliwość elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez MF,

ustawowy limit na marże koncernów paliwowych.

Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych. Nawrocki wskazał w uzasadnieniu m.in. na działanie wstecz przepisów.