Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Pan prezydent nie przedstawił swojego projektu"

Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Sikorski o możliwości wejścia prezydenta Nawrockiego do Rady Pokoju
Źródło: TVN24
W piątek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował w mediach społecznościowych prezydenta Karola Nawrockiego za brak własnej propozycji regulacji rynku kryptowalut. Polityk przypomniał, że po czwartkowym wecie wobec ustawy w tej sprawie głowa państwa nie dotrzymała wcześniejszej obietnicy przygotowania alternatywnego projektu.

"Łamiąc publiczne zobowiązanie, Pan Prezydent nie przedstawił swojego projektu regulacji rynku kryptowalut lecz ponownie zawetował zmodyfikowany projekt rządowy. Wzruszająca lojalność wobec sponsorów, krajowych i zagranicznych" - napisał Radosław Sikorski na platformie X.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Dokument miał zapewnić stosowanie w Polsce przepisów unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które reguluje zasady funkcjonowania rynku kryptowalut w państwach członkowskich UE.

Projekt ustawy przewidywał wprowadzenie narzędzi nadzorczych umożliwiających Komisji Nadzoru Finansowego m.in. wstrzymanie lub zakazanie oferty publicznej kryptoaktywów, a także przerwanie jej w trakcie trwania czy niedopuszczenie określonych tokenów do obrotu.

Czytaj też: Prezydent: decyzja mogła być tylko jedna

Prezydent o swojej decyzji

W opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta oświadczeniu Karol Nawrocki podkreślił, że otrzymał projekt praktycznie identyczny z tym, który wcześniej już zawetował.

- Zmieniono jeden detal. Nie usunięto zasadniczych błędów. Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość. Złe prawo przegłosowane nawet sto razy ciągle pozostaje złym prawem - powiedział Karol Nawrocki w opublikowanym przez kancelarię prezydenta oświadczeniu.

Nawrocki zaznaczył, że jeśli rządowi rzeczywiście zależało na jego podpisie, powinien był uwzględnić wcześniej zgłoszone zastrzeżenia.

- Tak się nie stało. W sprawach tak poważnych potrzebna jest odpowiedzialność, a nie legislacyjne przeciąganie liny. Dlatego decyzja mogła być tylko jedna. Drugi raz weto do tego samego złego prawa - dodał.

Co dalej?

Do prezydenckiego weta odniósł się w piątek również szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Wydaje mi się, że jednak to jest jakiś głębszy problem z tym, że określone środowiska polityczne bardzo, bardzo mocno inwestują w rynek kryptowalut - ocenił Kierwiński w RMF FM. Dopytywany o jakie środowiska chodzi odpowiedział, że o prawicowe.

Minister przypomniał, że na tajnym posiedzeniu Sejmu ws. kryptowalut premier Donald Tusk "bardzo precyzyjnie przedstawiał zagrożenie wynikające z tego nieuregulowania rynku kryptowalut". - Mówiliśmy o tym, że za pośrednictwem właśnie tego typu walut opłacana jest m.in. nielegalna migracja przez służby białoruskie. I przecież wiemy, które środowiska reagowały histerycznie, żeby nic z tym nie robić. Te środowiska bliskie panu prezydentowi chyba na pana prezydenta mają jednak bardzo mocne wpływy - powiedział Kierwiński.

Zapytany o dalsze kroki rządu w tej sprawie i czy ustawa zostanie zgłoszona po raz trzeci, odpowiedział: - Na pewno nie przestaniemy starać się uregulować rynku kryptowalut, bo to jest po prostu szalenie niebezpieczne. Dodał, że za pomocą nieuregulowanego rynku kryptowalut dochodzi do wielu przestępstw, w tym do opłacania nielegalnej migracji. - To jest kwestia bezpieczeństwa państwa - zaznaczył.

OGLĄDAJ: Rząd o SAFE. "Wszyscy ci, którzy próbują ten program zohydzić, działają przeciwko polskiej obronności"
konfa rządu

Rząd o SAFE. "Wszyscy ci, którzy próbują ten program zohydzić, działają przeciwko polskiej obronności"

konfa rządu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartłomiej Ciepielewski/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Radosław Sikorski
Zobacz także:
Firma
Rewolucja dla przedsiębiorców. Sejm wprowadza "jedno cyfrowe okienko"
Dla firm
orlen shutterstock_2152259391
Orlen i 1,5 miliarda złotych straty. Marcin O. z zarzutami po powrocie do Polski
Z kraju
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
ZUS o waloryzacji emerytur
Dla seniora
43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe dane o inflacji w Polsce
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Te produkty podrożały najbardziej
Handel
shutterstock_2250571743
Padła szóstka w Lotto
Z kraju
fabryka samochodów, aut
Rekrutacja w "polskim hubie motoryzacyjnym". Niedługo pierwsze ogłoszenia
Dla pracownika
Palac Prezydencki
Drugie podejście, ten sam finał. Prezydent: decyzja mogła być tylko jedna
Z kraju
pap_20250626_034
Zwrot w sprawie unijnych funduszy dla Węgier
Ze świata
pap_20230427_0SZ
Chcą przekonać turystów do Radomia. Ogłoszono przetarg
Turystyka
SMS z informacją o paczce może być oszustwem. Policja ostrzega
Oszustwo na zwrot podatku. Ostrzeżenie
Z kraju
Komisja Europejska
Policja weszła do biur Komisji Europejskiej. Bada transakcje za 900 milionów euro
Ze świata
Małgorzata Rozenek-Majdan
"Zamykam ten rozdział". UOKiK ukarał Małgorzatę Rozenek-Majdan
Z kraju
Chińskie samochody elektryczne
Chiny dają zielone światło. Liczą na "miękkie lądowanie"
Moto
pap_20241213_04P
Dymisje w Grupie Azoty. Ministerstwo zapowiada dokapitalizowanie spółki
Rynki
shutterstock_1809043075
Kłopoty z płatnościami w całej Polsce. "Nie działają karty"
Tech
rosja moskwa ludzie shutterstock_2702284625
Rosja próbuje zablokować popularną aplikację. "Zmniejszenie bezpieczeństwa"
Ze świata
Andrej Babis
Premier Czech krytykuje system UE. "Niszczą nasz przemysł"
Ze świata
shutterstock_1581789865
Gigantyczny zysk z OpenAI. Japoński holding pokazuje wyniki
Tech
Boeing 747-8 linii Lufthansa (zdjęcie poglądowe)
Strajk zatrzymał ruch lotniczy. Ponad 460 lotów odwołanych
Turystyka
Awaria sieci komórkowej
Operator dużej sieci ukarany. "Nieuczciwa sankcja"
Z kraju
Samochody import
Sankcje omijane tylnymi drzwiami. Auta wysyłane do Rosji wbrew stanowisku marek
Moto
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg". Nowe dane o PKB
Z kraju
shutterstock_2345459261
Rząd "pożyczył" jej twarz. Sprawa trafiła do sądu
Tech
pap_20251114_0PS
Spór o reklamy na dworcach. "Działanie na szkodę"
Z kraju
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
TSUE zadecydował w sprawie wskaźnika WIBOR
Ze świata
Rzeszów, 11.02.2026. Produkcja pączków na Tłusty Czwartek
"Ta cena jest uczciwa za pączka"
Z kraju
Olimpijska reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech
Wrze w sprawie strojów. Firmy komentują
Łukasz Figielski
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w dół
Moto
Donald Trump
"Piękny, czysty". Trump ma podpisać rozporządzenie
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica