Sikorski o Polakach na Bliskim Wschodzie: wywozimy około tysiąca osób dziennie

"Trudno mówić o powrocie regularnych kursów". Adam Krajewski o lotach z Dubaju do Europy

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że od momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, rząd "spotyka się codziennie od momentu wybuchu konfliktu w różnych miejscach i w różnych konfiguracjach".

- Połączyliśmy się na żywo z szefami naszych placówek w regionie. Przedyskutowaliśmy sytuację naszych rodaków na Dalekim Wschodzie, którzy nie mogą dotrzeć do kraju ze względu na blokadę hubu przesiadkowego oraz miejsc, które póki co są bezpieczne, takie jak Egipt i Turcja - dodał.

"Kolejna grupa jest odprawiana"

- Z samych Emiratów wywozimy około 1000 osób dziennie. W poniedziałek zostanie wysłany jeden lub więcej samolotów z Muscatu, a jeśli chodzi o kraje Dalekiego Wschodu, to prezes LOTu nam zaoferował dodatkowe loty z Tajlandii, ze Sri Lanki i z Malediwów - powiedział.

Minister spraw zagranicznych przypomniał, jak ważne jest rejestrowanie się w bazie Odyseusz. "Do dzisiaj wysłaliśmy wiadomości do 23 tysięcy osób. Obywatele mają też do dyspozycji specjalną linię infolinię MSZ, na którą wpłynęły 4100 połączeń" - wyliczył.

Jak zaznaczył, w imieniu polskiego rządu "żądamy, aby tanie linie lotnicze wzięły odpowiedzialność za swoich pasażerów, i to zarówno te operujące z Polski, jak i te operujące z Bliskiego Wschodu".

- Jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa, to jest dobra wiadomość i zła. Prezydent Iranu zapowiedział, jakoby Iran miał przestać atakować kraje Zatoki Perskie. Niestety nasi przedstawiciele jeszcze tego nie potwierdzają, wydaje się, że ta zapowiedź jest po pierwsze warunkowa, a po drugie nierealizowana. W niektórych krajach nadal lecą drony i wybuchają rakiety - podkreślił.

Polski minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który również uczestniczył w konferencji, powiedział, że "najbardziej problematyczna jest sytuacja związana z kierunkiem katarskim".

- Miejmy nadzieję, że Katar powoli zacznie się otwierać, jeżeli chodzi o możliwość lotu- dodał. - Takiej możliwości nie było, dlatego dzisiaj

najbardziej problematyczna sytuacja, w związku z tym, że z kierunku katarskiego na dzień dzisiejszy, choć też już mamy dobre informacje, także Katar, miejmy nadzieję, powoli się zacznie też otwierać, jeżeli chodzi o możliwość lotu, ale takiej możliwości nie było, więc dlatego dzisiaj w godzinach rannych dwa loty wojskowe, one już w tej chwili za chwileczkę będą lądować w Riadzie, plus jeden samolot specjalny lotowski, to co jest bardzo ważne, ta grupa obywateli bezpiecznie została przetransportowana drogą kołową i w tej chwili już jest w Riadzie, mamy taką nadzieję, że wszystkie, jeżeli chodzi o wszystkich Polaków, to będzie 290 osób, bezpiecznie zostaną ulokowani w dwóch samolotach wojskowych i jednym lotowskim i planujemy, aby w godzinach wieczorno-nocnych dzisiaj kolejna grupa obywateli polskich mogła wrócić w ramach właśnie tych lotów specjalnych.

To będzie w sumie, biorąc pod uwagę te trzy loty, które dzisiaj są realizowane i dwa loty, które zostały zrealizowane, będzie to w sumie już pięć lotów specjalnych, także tutaj ta akcja przebiega bardzo dobrze. Te osoby właśnie są w taki sposób weryfikowane, że te, które najbardziej tego potrzebują, a jeżeli chodzi o kierunek katarski, w związku z tym, że tam nie było żadnych lotów i też mamy informacje dotyczące bezpośredniego niebezpieczeństwa, te osoby zostały bezpiecznie ewakuowane.

Opracowała Alicja Skiba/ams