Z kraju

Sikorski o Polakach na Bliskim Wschodzie: wywozimy około tysiąca osób dziennie

WARSZAWA MSZ MSIT MON KONFERENCJA
"Trudno mówić o powrocie regularnych kursów". Adam Krajewski o lotach z Dubaju do Europy
Z samych Emiratów wywozimy około 1000 osób dziennie - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w trakcie sobotniej konferencji prasowej. Jak dodał, w poniedziałek zostanie wysłany "jeden lub więcej samolotów z Muscatu".

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że od momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, rząd "spotyka się codziennie od momentu wybuchu konfliktu w różnych miejscach i w różnych konfiguracjach".

- Połączyliśmy się na żywo z szefami naszych placówek w regionie. Przedyskutowaliśmy sytuację naszych rodaków na Dalekim Wschodzie, którzy nie mogą dotrzeć do kraju ze względu na blokadę hubu przesiadkowego oraz miejsc, które póki co są bezpieczne, takie jak Egipt i Turcja - dodał.

"Kolejna grupa jest odprawiana"

- Z samych Emiratów wywozimy około 1000 osób dziennie. W poniedziałek zostanie wysłany jeden lub więcej samolotów z Muscatu, a jeśli chodzi o kraje Dalekiego Wschodu, to prezes LOTu nam zaoferował dodatkowe loty z Tajlandii, ze Sri Lanki i z Malediwów - powiedział.

Minister spraw zagranicznych przypomniał, jak ważne jest rejestrowanie się w bazie Odyseusz. "Do dzisiaj wysłaliśmy wiadomości do 23 tysięcy osób. Obywatele mają też do dyspozycji specjalną linię infolinię MSZ, na którą wpłynęły 4100 połączeń" - wyliczył.

RELACJA

Jak zaznaczył, w imieniu polskiego rządu "żądamy, aby tanie linie lotnicze wzięły odpowiedzialność za swoich pasażerów, i to zarówno te operujące z Polski, jak i te operujące z Bliskiego Wschodu".

- Jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa, to jest dobra wiadomość i zła. Prezydent Iranu zapowiedział, jakoby Iran miał przestać atakować kraje Zatoki Perskie. Niestety nasi przedstawiciele jeszcze tego nie potwierdzają, wydaje się, że ta zapowiedź jest po pierwsze warunkowa, a po drugie nierealizowana. W niektórych krajach nadal lecą drony i wybuchają rakiety - podkreślił.

Polski minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który również uczestniczył w konferencji, powiedział, że "najbardziej problematyczna jest sytuacja związana z kierunkiem katarskim".

- Miejmy nadzieję, że Katar powoli zacznie się otwierać, jeżeli chodzi o możliwość lotu- dodał. - Takiej możliwości nie było, dlatego dzisiaj

najbardziej problematyczna sytuacja, w związku z tym, że z kierunku katarskiego na dzień dzisiejszy, choć też już mamy dobre informacje, także Katar, miejmy nadzieję, powoli się zacznie też otwierać, jeżeli chodzi o możliwość lotu, ale takiej możliwości nie było, więc dlatego dzisiaj w godzinach rannych dwa loty wojskowe, one już w tej chwili za chwileczkę będą lądować w Riadzie, plus jeden samolot specjalny lotowski, to co jest bardzo ważne, ta grupa obywateli bezpiecznie została przetransportowana drogą kołową i w tej chwili już jest w Riadzie, mamy taką nadzieję, że wszystkie, jeżeli chodzi o wszystkich Polaków, to będzie 290 osób, bezpiecznie zostaną ulokowani w dwóch samolotach wojskowych i jednym lotowskim i planujemy, aby w godzinach wieczorno-nocnych dzisiaj kolejna grupa obywateli polskich mogła wrócić w ramach właśnie tych lotów specjalnych. 

To będzie w sumie, biorąc pod uwagę te trzy loty, które dzisiaj są realizowane i dwa loty, które zostały zrealizowane, będzie to w sumie już pięć lotów specjalnych, także tutaj ta akcja przebiega bardzo dobrze. Te osoby właśnie są w taki sposób weryfikowane, że te, które najbardziej tego potrzebują, a jeżeli chodzi o kierunek katarski, w związku z tym, że tam nie było żadnych lotów i też mamy informacje dotyczące bezpośredniego niebezpieczeństwa, te osoby zostały bezpiecznie ewakuowane. 

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Radosław Sikorski Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bliski Wschód
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica