Rada Polityki Pieniężnej po raz dziesiąty z rzędu podniosła stopy procentowe. Kolejne posiedzenie RPP odbędzie się we wrześniu. Ekonomiści nie są zgodni w przewidywaniach, czy to koniec cyklu zacieśniania polityki monetarnej.

Rada Polityki Pieniężnej w czwartek zdecydowała o podniesieniu głównej, referencyjnej stopy procentowej o 50 punktów bazowych . Stopa referencyjna wzrośnie z 6,00 do 6,50 procent. Była to już dziesiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu.

Stopy procentowe. "Nie mamy ostatniej podwyżki"

Jak podkreślił, "skala 50 punktów procentowych, może oznaczać, że Rada wysyła sygnał o swoim zaniepokojeniu zbliżającym się kryzysem i poważnymi problemami recesyjnymi". - Mimo wszystko pieniądza na rynku jest zbyt dużo, a rząd nie pomaga Radzie w walce z inflacją. W związku z tym musi wziąć cały ciężar na siebie i przerzucić koszt walki z inflacją z tych, którzy dysponują nadwyżką pieniądza i zwiększają depozyty, bo przez to widać nadwyżkę, ale przerzucić ten koszt na barki kredytobiorców, tych, którzy potrzebują pieniędzy do rozwoju działalności gospodarczej , krótki mówiąc: podrożyć pieniądz. To może być konieczne jeszcze tej jesieni - prognozował.

Klucznik: prawdopodobne jest, że podwyżek nie będzie

- Ważnym elementem, który będzie miał znaczenie ze względu przyszłych stóp procentowych jest to, że w sierpniu nie ma posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, czyli stopy procentowe po prostu nie będą podwyższane. We wrześnie z kolei, kiedy będzie nowe posiedzenie RPP, w danych makroekonomicznych będziemy widzieć silne spowolnienie gospodarcze, w strefie euro, USA, ale również w Polsce, gdzie takie dane, jak tempo wzrostu PKB, produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna, czyli po prostu konsumpcja, będą wyglądały coraz słabiej. To będzie argument za przerwaniem podwyżek stóp procentowych, natomiast z zastrzeżeniem, że RPP prawdopodobnie nie zadeklaruje obecnie takiego ruchu ze względu na dużą zmienność gospodarczą. Zostawi sobie więc przestrzeń do ewentualnych dalszych podwyżek, ale jest prawdopodobne, że ich już raczej nie będzie - powiedział Klucznik.