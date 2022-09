Nowa członkini RPP: rząd utrudnia pracę RPP, RPP utrudnia pracę rządowi i nic z tego nie wychodzi

Joanna Tyrowicz o stopach procentowych

Joanna Tyrowicz w środę została zapytana w Senacie o to, jaką decyzję powinna była podjąć RPP i do jakiego poziomu powinny dojść ostatecznie stopy procentowe.

- Wiem, jakich materiałów nie obejrzałam, bo one są dostępne tylko dla ich autorów (z NBP - red.), RPP i zarządu NBP. Te materiały to jest coś, bez czego trudno oceniać na bieżąco sytuację gospodarczą. (...) To też dotyczy tego, że NBP ma priorytetowy, a czasami wyjątkowy dostęp do danych dotyczących gospodarki. (...) Bez dostępu do tych danych nie śmiem formułować ocen na temat polityki pieniężnej. Tej samej odpowiedzi udzielałam przez ostatnich kilka miesięcy, gdy ktoś mnie o to pytał - powiedziała Tyrowicz.