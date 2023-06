Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna posiedzenie. "Możemy mieć do czynienia ze zmianą retoryki"

Pomimo pozytywnych sygnałów obniżek stóp raczej nie będzie

"Naszym zdaniem kluczowe dla decyzji Rady będą jednak napływające dane. A te, w naszej opinii pokażą, że warunków do obniżek stóp w tym roku nie będzie - nawet jeżeli CPI przed końcem br. zejdzie poniżej 10 proc. rdr to nieznacznie i przy wciąż wyraźnie uporczywej inflacji bazowej, w warunkach stopniowego ożywienia gospodarczego, napiętego rynku pracy i rozwiązującego się worka z przedwyborczymi obietnicami wydatków, utrudniających proces dezinflacji w kolejnych latach" - ocenili ekonomiści.

Możliwa jest zmiana retoryki

- Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się w poniedziałek posiedzeniu nie zmieni stóp procentowych – powiedział ekonomista ING BSK Adam Antoniak. Możliwa jest jednak zmiana retoryki - dodał. W maju 2023 r., jak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja spadła do 13 proc. z 14,7 proc. w kwietniu br. To, jak przyznaje ekonomista ING BSK, znaczący spadek inflacji, który powinien pociągnąć za sobą wyraźny spadek inflacji bazowej (ta w kwietniu obniżyła się ledwie o 0,1 pkt. proc., do 12,2 proc.). - Prezes NBP Adam Glapiński powinien odnotować zarówno wyraźny spadek inflacji oraz fakt, że także jesteśmy za punktem zwrotnym w inflacji bazowej. Mogą się także pojawić sugestie, że pod koniec tego roku dojdzie do spadku stóp procentowych - stwierdził Adam Antoniak. Jego zdaniem jednak, skala spadku inflacji w tym roku nie będzie dostatecznie wysoka, aby dało się uzasadnić obniżkę stóp procentowych. Stwierdził, że choć obecnie inflacja spada szybko, to jednak w średnim terminie będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie. - Myślę, że nawet nowa projekcja inflacji, która zostanie opublikowana w lipcu, nie pokaże silnego przyspieszenia dezinflacji w średnim terminie i szybszego jej powrotu do celu NBP. Mogą się zmienić lekko ścieżki inflacji ze względu na ceny energii, ale jednak dużej zmiany nie będzie – powiedział ekonomista ING BSK.