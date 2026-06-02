Z kraju Nowe szefostwo Orlenu wybrane. Bez zmian na fotelu prezesa Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Balczun o pracach nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowa kadencja rozpocznie się dzień po wygaśnięciu obecnej, czyli po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok.

Na czele zarządu ponownie stanie Ireneusz Fąfara, pełniący funkcję prezesa ORLEN S.A. od 11 kwietnia 2024 roku. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze paliwowo-energetycznym i finansowym, który wcześniej kierował m.in. spółką ORLEN Lietuva w latach 2010–2017 oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W przeszłości zasiadał także w radach nadzorczych największych instytucji i przedsiębiorstw, takich jak PKO BP, LOTOS czy KUKE.

Ireneusz Fąfara pozostanie prezesem Orlenu Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Dowiedz się więcej: Orlen ogłasza konkurs. Poszukuje prezesa zarządu

Nowa kadencja zarządu

W skład nowego zarządu ORLEN S.A. powołano:

Sławomira Jędrzejczyka – wiceprezesa ds. finansowych,

Ireneusza Sitarskiego – wiceprezesa ds. Downstream,

Roberta Soszyńskiego – wiceprezesa ds. operacyjnych,

Marka Balawejdera – wiceprezesa ds. Consumers and Products,

Marcina Wasilewskiego – wiceprezesa ds. rozwoju i inwestycji,

Sławomira Staszaka – wiceprezesa ds. Energy,

Wiesława Prugara – wiceprezesa ds. Upstream.

Wszyscy wymienieni menedżerowie pełnią obecnie funkcje członków zarządu i zostali ponownie powołani do pełnienia obowiązków w nowej kadencji.

Dowiedz się więcej: Balczun o "CPN": stało się benchmarkiem na rynkach europejskich

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

OGLĄDAJ: TVN24