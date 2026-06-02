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Nowe szefostwo Orlenu wybrane. Bez zmian na fotelu prezesa

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rada Nadzorcza Orlenu podczas posiedzenia 2 czerwca 2026 roku powołała zarząd spółki na nową wspólną kadencję. Na stanowisku prezesa pozostanie Ireneusz Fąfara, który kieruje koncernem od kwietnia 2024 roku. W skład zarządu weszli również jego dotychczasowi członkowie - przekazała we wtorek spółka.

Nowa kadencja rozpocznie się dzień po wygaśnięciu obecnej, czyli po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok.

Na czele zarządu ponownie stanie Ireneusz Fąfara, pełniący funkcję prezesa ORLEN S.A. od 11 kwietnia 2024 roku. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze paliwowo-energetycznym i finansowym, który wcześniej kierował m.in. spółką ORLEN Lietuva w latach 2010–2017 oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W przeszłości zasiadał także w radach nadzorczych największych instytucji i przedsiębiorstw, takich jak PKO BP, LOTOS czy KUKE.

Ireneusz Fąfara pozostanie prezesem Orlenu
Ireneusz Fąfara pozostanie prezesem Orlenu
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Orlen ogłasza konkurs. Poszukuje prezesa zarządu
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Orlen ogłasza konkurs. Poszukuje prezesa zarządu

Nowa kadencja zarządu

W skład nowego zarządu ORLEN S.A. powołano:

  • Sławomira Jędrzejczyka – wiceprezesa ds. finansowych,
  • Ireneusza Sitarskiego – wiceprezesa ds. Downstream,
  • Roberta Soszyńskiego – wiceprezesa ds. operacyjnych,
  • Marka Balawejdera – wiceprezesa ds. Consumers and Products,
  • Marcina Wasilewskiego – wiceprezesa ds. rozwoju i inwestycji,
  • Sławomira Staszaka – wiceprezesa ds. Energy,
  • Wiesława Prugara – wiceprezesa ds. Upstream.

Wszyscy wymienieni menedżerowie pełnią obecnie funkcje członków zarządu i zostali ponownie powołani do pełnienia obowiązków w nowej kadencji.

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Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Orlen
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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