Minister Gliński chce powstrzymać zmiany w mediach rządowych. "Pozdrawiam Wszystkie Oczy Wielkiego Brata"

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wystąpił z wnioskiem do Rady Mediów Narodowych o zmiany statutów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Jak informuje PAP, "w poniedziałek Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach TVP, Polskiego Radia i PAP". Informacje te potwierdził przewodniczący RMN Krzysztof Czabański. Zgodnie ze zmianami "w razie otwarcia likwidacji likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu oraz kierownik komórki organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą prawną".

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński skierował 23 listopada pismo do Rady Mediów Narodowych z wnioskiem o "wyrażenie zgody na dokonanie zmian w statutach jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej".

Zmiany w statutach - szczegóły

W razie likwidacji trzech wymienionych w piśmie spółek likwidatorami mają być członkowie zarządów spółek oraz kierownik komórki organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą prawną. Przewodniczący RMN potwierdził w rozmowie z PAP, że Rada Mediów Narodowych wyraziła zgodę na te zmiany. W uchwale "Rady Mediów Narodowych w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w statutach jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej, Rada Mediów Narodowych: Wyraża zgodę na dokonanie zmian w Statucie Spółki 'Telewizja Polska' Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poprzez dodanie w § 13 Statutu ust. 8 w brzmieniu: 'W razie otwarcia likwidacji likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu oraz kierownik komórki organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą prawną. W okresie likwidacji do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów, w tym jednego będącego członkiem ostatniego Zarządu'".