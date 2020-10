"Nie zgadzamy się na niszczenie dialogu przez rząd". Jest reakcja na decyzję prezydenta

Apeluję do związkowców z "Solidarności" o zmianę decyzji. Zapewniam, że ich głos będzie traktowany z uwagą - podkreślił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Wcześniej przewodniczący związku Piotr Duda poinformował, że przedstawiciele NSZZ "Solidarność" rezygnują z członkostwa w Radzie Dialogu Społecznego.

- Z żalem przyjąłem informację, że przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zrezygnowali z zasiadania w Radzie Dialogu Społecznego. Mam nadzieję, że nie jest to decyzja ostateczna i nieodwracalna - wskazał Jarosław Gowin. Wicepremier zaapelował do związkowców z "Solidarności" o zmianę decyzji. - Zapewniam, że ich głos - podobnie jak wszystkich pozostałych partnerów - będzie traktowany z należną uwagą i szacunkiem - dodał Gowin.

"Solidarność" wychodzi z RDS

Z członkostwa w Radzie Dialogu Społecznego zrezygnowali przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz Bogdan Kubiak, Henryk Nakonieczny, Wojciech Ilnicki, Andrzej Kuchta, Jarosław Lange, Waldemar Sopata i Leszek Walczak. Powodem rezygnacji związkowców jest - jak wyjaśnił Piotr Duda - "bezprawne powołanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowych członków Rady Dialogu Społecznego". Według związkowców, specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozbawiła prezydenta prawa do powoływania nowych członków RDS.

- W tej ustawie ukazały się kuriozalne zapisy, które wywracają Radę Dialogu Społecznego do góry nogami. Pan premier (Mateusz Morawiecki) nadał sobie kompetencje, dzięki którym ze względu na utratę zaufania może odwołać każdego członka RDS - ocenił Piotr Duda. - Nie zgadzamy się na niszczenie dialogu przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Domagamy się jak najszybszego procedowania tej ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym albo jej nowelizacji - dodał.

Apel do Piotra Dudy

Partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecznego oskarżyli Piotra Dudę o próbę blokowania dialogu społecznego. "Zawieszenie udziału NSZZ Solidarność w pracach Rady Dialogu Społecznego, a jednocześnie podnoszenie braku legitymacji Prezydenta RP do powoływania nowych członków Rady, co może prowadzić do paraliżu prac Rady Dialogu Społecznego w tak ważnym dla Polski, Pracowników i Pracodawców momencie, jest sprzeniewierzeniem celom dialogu społecznego" - czytamy w stanowisku.