Sejm przyjął ustawę ograniczającą podwyżki cen ciepła

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację wprowadzającą mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła do 40 procent. Teraz ustawa trafi do dalszych prac w Senacie.

Limit wzrostu cen

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców. Przewiduje on, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak by odbiorca - będący podmiotem uprawnionym - nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania.