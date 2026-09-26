Szykują się podwyżki? "W czarnym scenariuszu nawet o 60 procent"

O ile mogą wzrosnąć rachunki za prąd i gaz?

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Cena gazu na rynku hurtowym jest najwyższa od trzech lat. W porównaniu z poziomem sprzed ataku USA i Izraela na Iran ropa zdrożała o połowę. Prąd o jedną czwartą.

- Jesteśmy częścią globalnego rynku surowców. Ceny w Polsce idą w tym samym kierunku, co ceny w Niemczech i Holandii, a te z kolei w tym samym kierunku, co ceny w Chinach, Japonii czy Korei - zauważa w rozmowie z TVN24+ Bartłomiej Derski z portalu WysokieNapiecie.pl.

Piotr Kleinschmidt z think tanku Forum Energii dodaje, że rachunki, które płacimy, w dużej mierze zależą od kosztu paliw, często importowanych. Dlatego napięcia na światowych rynkach, na przykład wokół cieśniny Ormuz, wracają do nas jako potencjalne zagrożenie wzrostu opłat za ogrzewanie.

Pytanie więc raczej nie brzmi, czy jeśli obecna sytuacja się utrzyma, to zapłacimy więcej, tylko o ile.