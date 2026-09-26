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Szykują się podwyżki? "W czarnym scenariuszu nawet o 60 procent"

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
O ile mogą wzrosnąć rachunki za prąd i gaz?
O ile mogą wzrosnąć rachunki za prąd i gaz?
Źródło zdj. gł.: Xavier Lorenzo/Shutterstock
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Możliwe, że mamy do czynienia z ciszą przed burzą. Do końca roku taryfy na prąd czy gaz zapewne ani drgną, ale od stycznia rachunki mogą wzrosnąć. - W czarnym scenariuszu opłaty za gaz wzrosną nawet o 60 procent - ostrzega Bartłomiej Derski z portalu WysokieNapiecie.pl.Artykuł dostępny w subskrypcji

Cena gazu na rynku hurtowym jest najwyższa od trzech lat. W porównaniu z poziomem sprzed ataku USA i Izraela na Iran ropa zdrożała o połowę. Prąd o jedną czwartą.

- Jesteśmy częścią globalnego rynku surowców. Ceny w Polsce idą w tym samym kierunku, co ceny w Niemczech i Holandii, a te z kolei w tym samym kierunku, co ceny w Chinach, Japonii czy Korei - zauważa w rozmowie z TVN24+ Bartłomiej Derski z portalu WysokieNapiecie.pl.

Piotr Kleinschmidt z think tanku Forum Energii dodaje, że rachunki, które płacimy, w dużej mierze zależą od kosztu paliw, często importowanych. Dlatego napięcia na światowych rynkach, na przykład wokół cieśniny Ormuz, wracają do nas jako potencjalne zagrożenie wzrostu opłat za ogrzewanie.

Pytanie więc raczej nie brzmi, czy jeśli obecna sytuacja się utrzyma, to zapłacimy więcej, tylko o ile.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie czynniki wpływają na wzrost cen gazu i prądu w Polsce.
Jak zmieniają się taryfy i jakie są możliwe scenariusze podwyżek rachunków.
Jak warunki pogodowe mogą wpłynąć na wysokość opłat za energię tej zimy.
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Tagi:
Ceny prąduceny gazuCeny paliwCieśnina Ormuz
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