Jest zapowiedź rządu w sprawie rachunków za gaz w 2023 roku

Minister klimatu Anna Moskwa zapowiedziała, że w 2023 roku taryfy na gaz dla gospodarstw domowych zostaną zamrożone na poziomie z tego roku. Jednocześnie VAT na gaz od stycznia powróci do poprzedniej stawki.

- Podstawowe założenie to zamrożenie taryfy gazowej dla gospodarstw domowych na poziomie z tego roku - poinformowała minister klimatu.

Dodała, że jedyną zmianą w stosunku do tegorocznych rachunków na gaz będzie przywrócenie stawki VAT. Obecnie, w ramach tarczy antyinflacyjnej, VAT na gaz wynosi 0 proc.

Zamrożenie cen gazu bez progu dochodowego, nowy dodatek

- Biorąc pod uwagę, że w Polsce część osób ogrzewa się gazem, poza wszystkimi dodatkami, które już wypłaciliśmy, dodatkowo dla najuboższych wprowadzamy dodatek gazowy. Z jednej strony mrozimy taryfę, z drugiej strony dla tych z progiem dochodowym analogicznym do dodatku osłonowego , czyli 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, będziemy zwracać równowartość VAT-u - powiedziała Moskwa.

- Na podstawie faktury, którą osoba, gospodarstwo domowe otrzyma będzie można się zwrócić do urzędu o zwrot równowartości VAT-u z każdego rachunku, który wpłynie do polskich rodzin w 2023 roku. Z zastrzeżeniem zachowania progu dochodowego. (...) To wsparcie jako równowartość zwrotu podatku VAT dla tych, którzy w tym progu dochodowym będą się mieścili i jednocześnie ogrzewają swoje mieszkania, domy, gazem - dodała.