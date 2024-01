"Kadrowe trzęsienie ziemi nie ominie największego polskiego ubezpieczyciela". Jest termin

czytaj dalej

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Decyzja ta nie zaskoczyła ekonomistów. Część z analityków uważa, że jeśli dojdzie w tym roku do obniżek stóp, to może to nastąpić najwcześniej w marcu. Nie brakuje też głosów, że warunki do obniżek pojawią się w ostatnim kwartale tego roku albo dopiero w przyszłym roku.