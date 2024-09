Wiceminister komentuje, kursy akcji w górę

czytaj dalej

To jest przestępstwo? Wiele lat temu pożyczyłem od niego dziewięć tysięcy, zgłosiłem to do Urzędu Skarbowego - powiedział w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24 były minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odnosząc się do swojej znajomości z szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Deklarował, że jego osobiste relacje nie miały żadnego wpływu na powołanie Piesiewicza na to stanowisko.